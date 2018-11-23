Toptan kopan parça patlamaya neden oldu

Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında “kama” olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE YAŞANMADI

Ayrıca 175 mm’lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında, atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin tespit edileceği ifade edildi.

Süngü Tepe üs bölgesindeki patlamada, 7 asker şehit olmuş, 25 asker de yaralanmıştı.