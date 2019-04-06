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Torbalı’da Halisdemir’e büyük saygısızlık

İzmir’in Torbalı ilçesinde, belediye binası önündeki panodan indirilen şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafını gelen tepkiler üzerine belediye ekipleri tarafından geceyarısı apar topar aynı panoya yeniden asıldı.

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AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur’un mazbatasını almadan önce Başkan’a hakaret ettiğini ve ardından da Ömer Halisdemir’in afişini indirttiğini ileri sürdü. Akbıyık, şöyle dedi: “Daha geldikleri gün ilk işleri şehidimizin pankartlarını indirmek oldu. Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ’ye samiyi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler.”  

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