Torbalı’da Halisdemir’e büyük saygısızlık
İzmir’in Torbalı ilçesinde, belediye binası önündeki panodan indirilen şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafını gelen tepkiler üzerine belediye ekipleri tarafından geceyarısı apar topar aynı panoya yeniden asıldı.
AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur’un mazbatasını almadan önce Başkan’a hakaret ettiğini ve ardından da Ömer Halisdemir’in afişini indirttiğini ileri sürdü. Akbıyık, şöyle dedi: “Daha geldikleri gün ilk işleri şehidimizin pankartlarını indirmek oldu. Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ’ye samiyi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler.”
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