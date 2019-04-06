Torbalı’da Halisdemir’e büyük saygısızlık

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur’un mazbatasını almadan önce Başkan’a hakaret ettiğini ve ardından da Ömer Halisdemir’in afişini indirttiğini ileri sürdü. Akbıyık, şöyle dedi: “Daha geldikleri gün ilk işleri şehidimizin pankartlarını indirmek oldu. Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ’ye samiyi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler.”