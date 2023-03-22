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Politika

Törende skandallar silsilesi! Genel başkanlar arasında kriz

CHP'li İzmir belediyesinin düzenlediği ve Meral Akşener'in katılmadığı törende 6'lı Masa'nın genel başkanları arasında önce kimin konuşacağına yönelik kriz yaşandığı öğrenildi.

22 Mart 2023 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Törende skandallar silsilesi! Genel başkanlar arasında kriz
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi açılış törenine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmadığı törende genel başkanlar arasında önce kimin konuşacağıyla ilgili kriz yaşandığı öğrenildi.

Sabah Yazarı Şebnem Bursalı, köşe yazısında krize ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Her şeye rağmen programını bozmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kongrede neler konuşuldu, ne tür bir yol haritası çıktı diye incelediğinizde ise ortaya koskocaman bir "HİÇ" çıkıyor. 6 artı 1 Masa'nın gövde gösterisi için hazırlanmış final toplantısında tam bir skandallar silsilesi yaşanmış. Yeni Asır muhabiri arkadaşlarımızın izlenimlerinden öğreniyoruz ki, toplantıya katılan genel başkanlar arasında önce kimin konuşacağı krizi çıkmış. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun final konuşması yapması planlanmış, ancak GP Lideri Ahmet Davutoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'ndan önceki son konuşmayı yapmakta ısrar etmesi üzerine kriz Kılıçdaroğlu'nun ilk konuşmayı yapmasıyla çözülmüş!

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