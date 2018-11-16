Trabzonlulara hakarete CHP yönetimi sessiz kaldı 

Hakarete sessiz kalmayan sosyal medya CHP’li vekilin istifasını isterken, CHP Genel Merkezi’nin skandala karşı sessiz kalması örtülü destek şeklinde yorumlandı. Açıklamaları şaşkınlık yaratan CHP’li Aygun’un “Hepimizin vergileriyle oturan Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, Atatürk’e laf uzatan Fesli Mısıroğlu’na ve bakın nereli derseniz Trabzonlu. Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Evet, Rum Pontus’un elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız” bu sözlerine karşılık tepki yağdı. Ancak CHP Genel Merkezi milletvekillerinin bu tavrıyla ilgili bir açıklama yapmazken, yaptırım kararı alıp almayacağı da merak konusu oldu.

‘BÖLÜCÜ BİR İFADE’

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’nı kaybetmesiyle Trabzon’un Rusların işgaline uğradığını ve halkın çetin bir mücadele verdiğini hatırlatarak “Ayrımcı bir dil, bölücü bir ifade. Ne kadar siyaset fukarası, ne kadar cahil olduğunu göstermiştir” dedi. Cora, Türkiye’nin lüzumsuz bir şekilde laik-anti laik kamplaşması içine sokulmaya çalışıldığının belirterek şöyle konuştu: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü ilahlaştırmaya çalışan bir kesim ile diğer taraftan Atatürk’e saygısız ifadelerle saldırmaya kalkışan bir kesimi karşı karşıya getiriliyor. Türkiye’yi şu an çıkmakta olduğu ekonomik savaş sarmalından başka bir sarmala doğru sürüklemeye çalışıyorlar. Türkiye bu oyunları daha önceden görmüştür. CHP bir hesaplaşma yapacaksa Kadir Mısıroğlu üzerinden değil, ‘Ben, Türkiye ile İran arasında savaş çıksa İran’ı tutarım’ diyen, yine Suriye konusunda ‘Bal gibi Esad’ı tutarım’ diyen milletvekilleri üzerinden bir duruş göstersin.

Öte yandan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, CHP’li Özcan Aygun hakkında Trabzon’a ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.