Trump ile kritik telefon zirvesi S-400 ve Suriye’yi görüştüler

S-400 kararı bir gecede alınmadı

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Stiftung iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı 2019’un açılışında, güvenliğin artık küresel bir sorun haline geldiğini ve buna küresel bir cevap vermek gerektiğini söyledi. Güvenlikle ilgili özellikle bölgesel çekincelere bakıldığında, herkesin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Kalın, herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmayacağını ifade etti.

GÜVENLİĞİN BİRÇOK BOYUTU

Güvenliğin siyasi, ekonomik, siber, insani ve beşeri olmak üzere birçok boyutu olduğuna değinen Kalın, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye kendi güvenlik problemleriyle uzun yıllardır savaşmakta. Avrupa’nın güvenlik mimarisi içindeyiz, önemli bir rol oynuyoruz NATO’da ve özellikle kendi paydaşlarımız, müttefiklerimiz ve komşularımız için güvenlik sağlıyoruz. Aynı zamanda karşılık da bekliyoruz. Türkiye’nin güvenlik endişelerinin tartışılması, konuşulması ve ciddiye alınması gerekiyor. Müttefiklerimizin, komşularımızın El-Kaide ve DAEŞ ile ilgili yaşadığı sorunlara çok duyarlı fakat Türkiye’nin güvenlik çekinceleri söz konusu olduğunda bu kadar duyarlı olduklarını düşünmüyorum.”

ENDİŞELERİMİZİ CİDDİYE ALMADILAR

Türkiye’nin Suriye tarafından her türlü saldırıya maruz kaldığını hatırlatan Kalın, şunları kaydetti: “Son 10-11 senedir Türkiye olarak Patriot hava savunma sistemini satın almaya çalıştık. Üç tane ana kriter olduğunu söyledik. Fiyat, ne zaman teslim edileceği ve birlikte üretim. Suriye krizinin ortasında 2016’nın başlarında Obama döneminde Amerikalı meslektaşlarımızdan bir telefon aldık. Patriot istasyonlarını geri çekeceklerini söylediler. Bu da sınır aşan çatışmaların en yoğun olduğu dönemdi. Biz şoke olduk. S-400’leri alma kararı bir gecede gerçekleşmedi. Yapılan çalışmaların, sürecin sonunda ortaya çıktı. Defalarca toplantılar gerçekleştirdik ve bu zaman içinde Türkiye’nin güvenlik endişeleri ciddiye alınmadı. Bunun üzerine Türkiye’nin S-400 almaya karar verdi.”