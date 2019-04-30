Trump ile kritik telefon zirvesi S-400 ve Suriye’yi görüştüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile dün akşam kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Külliye’den yapılan açıklamada, görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin yeniden teyit edildiği belirtildi. Ayrıca, iki liderin, Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğu, terörle mücadele konusunda yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.
Açıklamada, Erdoğan’ın, Rusya’dan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdiği ifade edildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıkamada ise “İki lider Türkiye’nin planlanan S-400 füze savunma sistemi alması dahil ikili ilişkiler hakkındaki birçok konuyu ele aldı” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca Erdoğan’ın, Trump’a, ABD’nin San Diego kentinde hafta sonu yaşanan sinagog saldırısı dolayısıyla taziye dileklerini ilettiği kaydedildi.
EŞSİZ DESTAN KUT’ÜL AMARE
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan, Kut’ül Amare Zaferi’nin 103’üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut’ül Amare Zaferi’nin 103’üncü dönümünde kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.”
Başkan’dan sürpriz ziyaret
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Florya’da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Eşi Emine Erdoğan ile Şazeli Florya’ya gelen Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, onlara oyuncak hediye etti. Başkan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
S-400 kararı bir gecede alınmadı
Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Stiftung iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı 2019’un açılışında, güvenliğin artık küresel bir sorun haline geldiğini ve buna küresel bir cevap vermek gerektiğini söyledi. Güvenlikle ilgili özellikle bölgesel çekincelere bakıldığında, herkesin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Kalın, herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmayacağını ifade etti.
GÜVENLİĞİN BİRÇOK BOYUTU
Güvenliğin siyasi, ekonomik, siber, insani ve beşeri olmak üzere birçok boyutu olduğuna değinen Kalın, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye kendi güvenlik problemleriyle uzun yıllardır savaşmakta. Avrupa’nın güvenlik mimarisi içindeyiz, önemli bir rol oynuyoruz NATO’da ve özellikle kendi paydaşlarımız, müttefiklerimiz ve komşularımız için güvenlik sağlıyoruz. Aynı zamanda karşılık da bekliyoruz. Türkiye’nin güvenlik endişelerinin tartışılması, konuşulması ve ciddiye alınması gerekiyor. Müttefiklerimizin, komşularımızın El-Kaide ve DAEŞ ile ilgili yaşadığı sorunlara çok duyarlı fakat Türkiye’nin güvenlik çekinceleri söz konusu olduğunda bu kadar duyarlı olduklarını düşünmüyorum.”
ENDİŞELERİMİZİ CİDDİYE ALMADILAR
Türkiye’nin Suriye tarafından her türlü saldırıya maruz kaldığını hatırlatan Kalın, şunları kaydetti: “Son 10-11 senedir Türkiye olarak Patriot hava savunma sistemini satın almaya çalıştık. Üç tane ana kriter olduğunu söyledik. Fiyat, ne zaman teslim edileceği ve birlikte üretim. Suriye krizinin ortasında 2016’nın başlarında Obama döneminde Amerikalı meslektaşlarımızdan bir telefon aldık. Patriot istasyonlarını geri çekeceklerini söylediler. Bu da sınır aşan çatışmaların en yoğun olduğu dönemdi. Biz şoke olduk. S-400’leri alma kararı bir gecede gerçekleşmedi. Yapılan çalışmaların, sürecin sonunda ortaya çıktı. Defalarca toplantılar gerçekleştirdik ve bu zaman içinde Türkiye’nin güvenlik endişeleri ciddiye alınmadı. Bunun üzerine Türkiye’nin S-400 almaya karar verdi.”
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