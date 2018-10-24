Trump’a rağmen ambargo
ABD Kongresi’nin, gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan’a silah satılmasını Başkan Trump’ın muhalefetine rağmen yasaklaması bekleniyor. Kongre’nin yabancı ülkelere silah satışını durdurma yetkisi var.
Washington Post’un Suudi yazarı Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasıyla başlayan ve Riyad’ın tam 18 gün bekledikten sonra “Kaşıkçı konsoloslukta yaşanan arbedede öldü” açıklamasıyla süren kaos süreci, Suudi Arabistan’a yaptırım taleplerini gündeme getirdi.
KONGRENİN ELİNDE
Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’la geçen yıl imzalanan 100 milyar doları aşkın silah anlaşmasının Kaşıkçı’nın öldürülmesi nedeniyle bozulmasını istemediğini açıkça söyleyerek tavrını belli etti. Suudilerin anlaşma kapsamındaki askeri ekipmanları Çin veya Rusya’dan da alabileceğine işaret eden Trump, konuyu Amerikan istihdamına bağlayarak Riyad’a silah satışı haricinde başka yaptırımlar uygulanabileceğini savundu.
ABD Kongresi’nin önde gelen üyeleriyse, Beyaz Saray’ın aksine parti fark etmeksizin Suudi Arabistan’a başta silah satış yasağı olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanmasını destekliyor. ABD Senatosu’nun yabancı ülkelere yapılacak silah satışlarını, Dış İlişkiler Komitesi’nin tavsiyesiyle oyladığı göz önüne alındığında, Suudi Arabistan’a yönelik satışların yasaklanması oldukça muhtemel görünüyor. Kongre’nin Demokrat üyelerinden Jim McGovern, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’a tüm silah satışları ve askeri yardımların durdurulması için ABD Temsilciler Meclisi’ne yasa tasarısı sundu.
Kral Selman ile Veliaht Prens Kaşıkçı’nın oğullarını kabul etti
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın iki oğlunu kabul etti. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Kaşıkçı’nın oğulları Sehl ve Salah ile bir araya geldi. Kral Selman ve Veliaht Prens kraliyet sarayında, Kaşıkçı’nın oğullarına taziyelerini sunarak, aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi. Sehl ve Salah Kaşıkçı da başsağlığı dileklerinden ötürü şükranlarını ifade etti.
BM’den soruşturma çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak bağımsız bir soruşturma kurulu oluşturma çağrısında bulundu. Oluşturulacak kurulun verileri toplayarak güvenilir bir rapor hazırlayabileceğini belirten Kaye, “Her soruya yanıt bulunmayabilir, ama kimin sorumlu olduğunu ve tam olarak ne olduğunu bu kurul belirleyebilir” dedi.
G7’den cinayete ortak kınama
Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkeden oluşan G7 yaptıkları açıklamada “Suudi Arabistan’ın Türkiye ile tam işbirliği içinde tam, inandırıcı, saydam ve hızlı soruşturma yürütmesi beklentimizi yineliyoruz. Suudi Arabistan’ın, İstanbul’daki konsolosluğunda gerçekleştiğini doğruladığı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı. G7’nin ortak kınama metnine ABD’nin de imza atması dikkat çekti.
CIA Başkanı Kaşıkçı için Türkiye’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gerçekleri bütün çıplaklığıyla” anlatacağı, ABD Başkanı Donald Trump’ın da “Suudi Arabistan’ın açıklamalarını tatmin edici bulmadığı” açıklamalarının ardından, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgi almak için Türkiye’ye geldi. Ziyaretle ilgili ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Haspel’in, Türkiye’de olduğunu belirterek “Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek. Başkan Erdoğan’ın bu (dün) sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor” dedi.
HATİCE CENGİZ AP’YE BAŞVURDU
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısının AP’ye başvurduğunu belirterek, “Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulu, bu akşam Kaşıkçı’nın öldürülmesini tartışacak.
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