Trump’a rağmen ambargo 

Washington Post’un Suudi yazarı Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasıyla başlayan ve Riyad’ın tam 18 gün bekledikten sonra “Kaşıkçı konsoloslukta yaşanan arbedede öldü” açıklamasıyla süren kaos süreci, Suudi Arabistan’a yaptırım taleplerini gündeme getirdi.

KONGRENİN ELİNDE

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’la geçen yıl imzalanan 100 milyar doları aşkın silah anlaşmasının Kaşıkçı’nın öldürülmesi nedeniyle bozulmasını istemediğini açıkça söyleyerek tavrını belli etti. Suudilerin anlaşma kapsamındaki askeri ekipmanları Çin veya Rusya’dan da alabileceğine işaret eden Trump, konuyu Amerikan istihdamına bağlayarak Riyad’a silah satışı haricinde başka yaptırımlar uygulanabileceğini savundu.

ABD Kongresi’nin önde gelen üyeleriyse, Beyaz Saray’ın aksine parti fark etmeksizin Suudi Arabistan’a başta silah satış yasağı olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanmasını destekliyor. ABD Senatosu’nun yabancı ülkelere yapılacak silah satışlarını, Dış İlişkiler Komitesi’nin tavsiyesiyle oyladığı göz önüne alındığında, Suudi Arabistan’a yönelik satışların yasaklanması oldukça muhtemel görünüyor. Kongre’nin Demokrat üyelerinden Jim McGovern, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’a tüm silah satışları ve askeri yardımların durdurulması için ABD Temsilciler Meclisi’ne yasa tasarısı sundu.