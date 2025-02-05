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Politika

Trump'ın ''ABD'nin Gazze'yi devralacağı'' açıklamasına Türkiye'den ilk tepki

Trump'ın 'ABD'nin Gazze'yi devralacağı' açıklamasına Türkiye'den ilk tepki geldi. Bakan Fidan, 'Bu teklif kabul edilemez bir konu. Trump'ın Gazze çıkışı dünya için de şaşkınlığa neden oldu. Bunu düşünmek kötü, abesle iştigal. Kabul edemeyiz tartışmaya bile açılamaz' dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş ise 'Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların Orta Doğu'yu yeni bir maceraya sürüklemeye hakları yok' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2025 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
Trump'ın ''ABD'nin Gazze'yi devralacağı'' açıklamasına Türkiye'den ilk tepki
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Trump'ın "ABD'nin Gazze'yi devralacağı" açıklamasına Türkiye'den ilk tepki geldi. Bakan Fidan, "Bu teklif kabul edilemez bir konu. Trump'ın Gazze çıkışı dünya için de şaşkınlığa neden oldu. Bunu düşünmek kötü, abesle iştigal. Kabul edemeyiz tartışmaya bile açılamaz. Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız" dedi.

"ORTA DOĞU'YU YENİ BİR MACERAYA SÜRÜKLEMEYE HAKLARI YOK"

Trump'ın Gazze planının asla kabul edilemez olduğunu belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların Orta Doğu'yu yeni bir maceraya sürüklemeye hakları yok. Uluslararası hukuk karşısında sanık durumundaki sözde Başbakan'ın (Netanyahu), ABD Başkanı tarafından kral edasıyla karşılanması insanlık vicdanını yaraladı" dedi.

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