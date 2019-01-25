'Trump'ın açıklaması beni şoke etti'

Külliye’de Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca görüşen Erdoğan, ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin mülteci sorunu konusunda Türkiye’ye taahhütlerini yerine getirmediğine dikkati çekerek, “6 milyar avro söz verildi. 1,75 milyar avro gibi bir destek geldi” dedi. Bir soru üzerine Venezuela’da yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, “40 yıllık bir siyasi geçmişim var. 40 yıllık siyasi geçmişimde sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Bu totaliter bir zihniyettir, totaliter bir yapıdır, anlayıştır. Dolayısıyla Maduro, sandıktan çıkmıştır ama onu hazmedemeyen başta tabi Lima ülkeleri olmak üzere, son anda tabi Sayın Trump’ın bu tür bir açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şoke etmiştir ve ben de doğrusu Rusya’dan dönerken Maduro’yu aradım ve kendisine, bu noktada çok açık, net; demokrasi noktasında antidemokratik girişimlere asla prim verme, dik dur dedim” dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz sonrası Maduro’nun kendisini aradığını bu vesileyle tanıştıklarını söyledi. Preca ise “Malta olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Müreffeh bir Avrupa ve bölge için bu gerekli” ifadesini kullandı.