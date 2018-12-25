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Trump: Suriye’nin yeniden inşasına Suudi Arabistan yardım edecek

ABD Başkanı Trump, Suriye’nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD’nin yerine Suudi Arabistan’ın ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’nin yeniden inşasına Suudi Arabistan’ın yardım edeceğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.  

BAŞKALARI SAVAŞSIN DEMİŞTİ 

Trump, “Suudi Arabistan, ABD’nin yerine Suriye’nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!’” paylaşımında bulundu. Trump daha önceki paylaşımında da bir yandan ‘DEAŞ’ı bitirdik’ derken, diğer taraftan da “Biraz da diğerleri savaşsın” demişti.

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