Trump: Suriye’nin yeniden inşasına Suudi Arabistan yardım edecek
ABD Başkanı Trump, Suriye’nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD’nin yerine Suudi Arabistan’ın ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’nin yeniden inşasına Suudi Arabistan’ın yardım edeceğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.
BAŞKALARI SAVAŞSIN DEMİŞTİ
Trump, “Suudi Arabistan, ABD’nin yerine Suriye’nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!’” paylaşımında bulundu. Trump daha önceki paylaşımında da bir yandan ‘DEAŞ’ı bitirdik’ derken, diğer taraftan da “Biraz da diğerleri savaşsın” demişti.
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