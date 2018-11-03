Trump’tan bakanlarına Halk Bankası talimatı

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile basın toplantısının ardından gazecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı:

TRUMP’LA TELEFON GÖRÜŞMESİ: Masada olan çok önemli konuların bulunuyor. Bunlardan biri kuzey Suriye’deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Eğitim çalışmaları Gaziantep’te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte bunu yaptılar ve ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor. Bizim hedefimiz, bir an önce Münbiç’ten bu terör örgütleri PYD/YPG’nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir. Yol haritasının artık uygulamaya konulma zamanı dedik ve bu süreç başladı, devam ediyor.

HALKBANK İÇİN TALİMAT: Bir diğer önemli konu malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası’na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük, konuştuk ve bu konularla ilgili de ilgili ‘Bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim’ dedi. Münbiç’le ilgili yine aynı şekilde ‘İlgili bakan arkadaşlarıma talimatı vereceğim’ dedi ve Münbiç konusuyla ilgili olarak bakan arkadaşlarına verdiği talimatı gerçekten biz de gördük, nitekim onların Savunma Bakanı, Savunma Bakanımızı hemen ertesi gün aradı. Aynı şekilde ‘Hazine ve Maliye Bakanlarına da hemen talimatı vereceğim’ dedi ve oraya da talimatı verdi. Çünkü bizim Maliye ve Hazine Bakanımızı hemen ertesi gün aradılar ve şu an görüşmeler devam ediyor.

BAKANLARA YAPTIRIM: İçişleri ve adalet bakanlarına yönelik yaptırımları da eş zamanlı kaldırma kararına varmıştık. Belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Şimdi aramızda böyle bir şey artık yok. Süreci karşılıklı takip ediyoruz.

PARİS’TE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME: 10-11 Kasım’da Paris’te bir uluslararası toplantı var. Bu toplantıda Sayın Trump’la da bir görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere ruberu, yüz yüze yapma imkanımız olacak. Sayın Putin’le aynı şekilde... Diğer liderle de...