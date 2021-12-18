Tshisekedi: Türkiye kıtaya sadece ekonomik gerekçelerle yaklaşmıyor

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:14 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:14

AfB Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen zirvenin gerçekleşmesinden övgüyle bahseden Tshisekedi, salgın döneminde bu zirvenin düzenlenmesinin ilişkilerin ne kadar güçlü ve önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Tshisekedi, Afrika ile Türkiye arasındaki iş birliğinin 2008'de ilk kez düzenlenen İstanbul'daki zirveden sonra resmi bir boyut kazandığını vurgulayarak, "Bu zirveler, Türkiye'nin Afrika'ya sadece ticari ya da ekonomik hedeflerle yaklaşmadığını, aynı zamanda Afrika'nın gelişmesi için de özel bir gündeme sahip olduğunu gösteriyor." dedi.

Tshisekedi, Türkiye'nin Afrika halklarının gelişmesine değer verdiğini, Afrika'nın da altyapı ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere Türkiye'nin uzmanlığına güvendiğini kaydetti.

Afrika ile Türkiye arasında ticaret hacminin artması için serbest ticaret bölgesinin gelişmesi gerektiğine dikkati çeken Tshisekedi, Afrika Birliği'nin 2063 ajandasının ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini vurguladı.

Tshisekedi, kalkınma için önce güvenlik ve barışın sağlanması gerektiğinin altını çizerek, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemine de işaret etti.

- "TÜRKİYE İLE ORTAKLIĞIMIZ KÜRESEL BİRÇOK SORUNA ÇÖZÜM SUNACAK"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat da Türk özel sektörünün Afrika'nın birçok ülkesine sürdürülebilir yatırımlar yaptığını belirtti.

Afrika ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın kıtaya büyük katkılar sunacağının altını çizen Mahamat, bu ortaklığın bölgesel konuları kapsayacak şekilde devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Mahamat, Türkiye'nin, Afrika Birliği'nin 2063 Ajandası için belirlenen hedeflerle aynı doğrultuda hareket ettiğini söyledi.

Mahamat, 2014'te Ekvator Ginesi'nde yapılan 2'nci Türkiye-Afrika Zirvesi sonrasında kabul edilen 2015-2020 dönemini kapsayan zirve metnine bakıldığında, eğitim, sağlık, altyapı, turizm, ulaşım, enerji, iklim değişikliği alanında gelişmelerin kaydedildiğini gördüklerini vurguladı.

Kovid-19 salgını sonrasındaki dönemin birçok yeniliği de beraberinde getirdiğinin altını çizen Mahamat, böylece salgın sonrasında dijitalleşme ve sanayileşme süreçlerinin hızlanacağını kaydetti.

3'üncü Türkiye-Afrika zirvesinin kıta ile Türkiye arasındaki ortaklığı kuvvetlendirdiğini belirten Mahamat, ikili iş birliği noktasında artık daha yeni adımların atılacağının altını çizdi.

Mahamat, "Türkiye ile ortaklığımız sadece Afrika'yı değil tüm dünyayı ilgilendiren bir ortaklık. Ortaklığımız büyük küresel sorunlara çözüm getirecek bir ortaklık." dedi.