'TSK, DEAŞ görevini yerine getirecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla 2018’in son gecesinde Süleyman Şah Türbesi ile Kilis’teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve komutanlar, Süleyman Şah Türbesi’nde dua etti. Türbe çevresindeki mevzileri gezen Akar, nöbet tutan askerlerle tek tek sohbet etti, sınır hattında incelemelerde bulundu. Akar, Süleyman Şah Türbesi’ndeki ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü.

SÜLEYMAN ŞAH MESAJI

Akar’ın beraberinde Süleyman Şah Türbesi’ne geldiklerini belirtmesinin ardından Başkan Erdoğan, türbenin önemine dikkati çekerek şunları söyledi: Bu süreç içerisinde çok farklı bir dönemi Cerablus’ta, Afrin’de yaşadık ve Süleyman Şah’da sürekli olarak hep belli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Sizler nasıl ki Cerablus’ta, Afrin’de bir tarih yazdınız, bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir. Fakat nakli kubur yapıldıktan sonra Süleyman Şah’ta yeni bir dönem başladı. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

SPEKÜLASYON CEVABI

Birçok spekülasyonlar olmakta, sakın bu spekülasyonlara kulağınıza takmayın. Bizler inanıyoruz, inandığımız için üstünüz. Sizlerin inancı, imanı inanıyorum ki birçok zaferi de arkasından getirecektir. Sizler bir şehadete hep yürüdünüz, yürüyorsunuz. Bizler için zaten en önemli ödül de o. Bu ödüle inanarak çıktığınız bu yolda inanıyorum ki Rabbim zaferleri de bizlere lütfedecektir. Sizleri kutluyor, tebrik ediyorum.

147 BÜYÜK OPERASYON

Bakan Hulusi “Küçük çaplı operasyonlar hariç, geçen sene yaptığımız toplam operasyon sayısı 147. Büyük çaplı, yüzlerce Silahlı Kuvvetler mensubunun katılımıyla, hava kuvvetlerimizle, kara ateş destek vasıtalarıyla çok önemli faaliyetler yapıldı 147 operasyonla. Bu operasyonlar sırasında yine büyük bir başarıyla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi. Hava kuvvetlerimiz de büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstererek 922 hedefi büyük bir başarıyla vurdu” dedi.

ÇUKURA GÖMÜLECEKLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üst düzey görüşmenin sonucunda İdlib mutabakat muhtırasının imzalandığını anımsatan Akar, “Bu gerçekten birçok trajediyi daha başından önleme fırsatı verdi” dedi ve ekledi: Suriye’nin kuzeyinde terörist koridorunun oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bazı yerlerde çukur, hendek hazırlanıyor, kazılıyor. Zamanı geldiğinde kazılan çukurlara bu teröristlerin hepsini, askerlerimiz gömmeye muktedirdir. DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Bu konuda en son Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump ile yaptığı görüşmenin sonucu olarak bu DEAŞ mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetleri bir görev, sorumluluk almıştır, vazife üstlenmiştir. Bunu da hep birlikte çalışmak suretiyle etkili bir şekilde yerine getireceğiz önümüzdeki günlerde. Aynı zamanda Irak’ın kuzeyinde de herhangi bir terörist mevcudiyetini, yatağını kabul etmiyoruz. Onların da bir an önce etkisiz hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yılın son gecesinde Süleyman Şah Türbesi’nde denetleme ve incelemelerde bulundu, dua etti.