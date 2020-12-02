TSK'ya hakarete Nuh Albayrak'tan cevap: Darbe yapmayan ordu, CHP için 'satılmış ordu'dur

Akşam.com.tr 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:47

TSK'ya hakaret eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmiş; "Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir" demişti.

"Darbe yapmayan ordu, CHP için "satılmış ordu"dur" diyen ve tartışmaları değerlendiren Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise şunları söyledi:

"CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ile algısı Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren böyleydi. Ordu, CHP'nin iktidarda olmadığı zamanlarda iktidarda olanlar üzerinde baskı olarak CHP'nin "görünmeyen iktidar" olmasını sağlayan daha doğrusu "azınlık iktidarı" olmasını sağlayan bir kurum olarak görüldü. Muhtıralarla, darbelerle devlet hep CHP'nin istediği çizgiye getirildi.

Başkanlık sistemiyle birlikte son yıllarda yapılan düzenlemeyle ise TSK'nın nizamnamesi yeniden belirlendi ve darbeye gerekçe yapılan 35. madde değiştirildi. Böylelikle Türk ordusu olması gereken yere oturtuldu.

"DARBE YAPMAYAN ORDU, CHP İÇİN "SATILMIŞ ORDU"DUR"

Bu düzenleme CHP'nin hoşuna gitmedi. Çünkü onların ordudan bekledikleri şey; onlardan olmayan iktidar üzerinde baskı kurmasıdır. Bunu yapmayan ordu isterse Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Azerbaycan'da doğrudan ve dolaylı olarak destan yazsın CHP'nin umrunda değil. Böyle ordu; iktidar üzerinde baskı yapmıyor, muhtıra ve darbe yapmıyorsa CHP'nin gözünde "satılmış ordu"dur."

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP'li Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesini kullanmıştı. Başarır gelen itirazlar üzerine "Tank Palet Fabrikası nedir? Ordudur tabii. Bu ülkenin namusudur. Benim namusumdur" ifadelerini kullanmıştı.