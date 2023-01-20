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Politika

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı!

TSK'ya kimyasal silah iftirası atmasının ardından tutuklu yargılanan ve geçtiğimiz hafta tahliye edilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP'lilerle bir araya geldi. Fincancı ile buluşan HDP'li Meral Danış Beştaş, beraberinde bulunan HDP'lilerle birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

20 Ocak 2023 Cuma 08:01 - Güncelleme:
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı!
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, geçtiğimiz hafta tahliye edildi.

HDP'LİLERLE BULUŞTU

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'nın tahliye edilmesi HDP'de sevinçle karşılandı. Tahliye kararının alınmasın ardından ilk olarak HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya sarılan Fincancı, HDP'lilerle bir araya geldi.

"ARKADAŞIM HOŞ GELMİŞ"

Fincancı ile buluşan HDP'li Meral Danış Beştaş, beraberinde bulunan HDP'lilerle birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fincancı'ya sarılarak fotoğraf çektiren Beştaş, paylaşımına "Arkadaşım, Şebnem Hocamız hoş gelmiş" notunu düştü.

HDP, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve tutuklu yargılanan Şebnem Korur Fincancı'yı yaşanan süreçte yalnız bırakmamıştı. TTB'li Fincancı'nın duruşmalarını yerinde takip eden HDP'liler sosyal medyadan da sık sık destek mesajları paylaşmıştı.

  • Şebnem Korur Fincancı

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