TüBİTAK desteğini iki katına çıkardı! Bakan Kacır duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında limitlerin iki katına çıkarıldığını duyurdu. Teknoloji tabanlı girişimlerin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki rolünün büyük olduğuna dikkati çeken Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılını inşa etmede lokomotif görevi göreceğinin, yeniliğe ve dönüşüme özgün ve yenilikçi ürünlerin üretilmesine liderlik edeceğinin bilincinde olarak desteklerimizi artırıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kacır, sanayideki insan kaynağının önemini belirterek, "Küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Parlak bir fikrin ürettiği katma değer, oluşturduğu istihdam ekonominin itici gücü olabiliyor. Sanayideki insan kaynağını artırmayı ve sanayi kuruluşlarına da destek olmayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda Ar-Ge projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini de kolaylaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da desteklerin artırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek "TÜBİTAK olarak teknoloji tabanlı girişimcilerimizin, KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin ve firmalarımızın yanında olmayı sürdürüyor, Ar-Ge projelerini yenilikçi yaklaşımlarla destekliyoruz" dedi.

BİGG PROGRAMI DESTEK LİMİTİ



Gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürebilmeleri için Hibe destek şeklinde başlatılan BİGG Programında bu yıl içerisinde yapısal bir değişikliğe gidilmiş ve yatırım tabanlı bir desteğe dönüştürülmüştü. BİGG Programı destek üst limiti 450 bin TL'den 900 bin TL'ye çıktı.

DESTEK PROGRAMI LİMİTİ



TÜBİTAK Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeleri de unutmadı. KOBİ'lerin TÜBİTAK Ar-Ge desteği süreçlerine girişte yoğun olarak kullandıkları KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Proje Bütçesi üst limiti 1 milyon 200 bin TL'den 2 milyon 400 TL'ye çıktı.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI LİMİTİ



TÜBİTAK'ın özellikle üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılarak ticari hayata kazandırılması kapsamında büyük önem taşıyan Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı Destek Üst Limiti de 1 milyon TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye yükseldi.

Program yeni üst limitleri henüz başvuru veya değerlendirme süreci devam eden projelere için de geçerli olacak.

TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak Ar-Ge projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini önemli ölçüde kolaylaştıran Senetle Transfer (ön ödeme) Limitinde 3 katın üzerinde bir artış yapıldı. 1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 300 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkarıldı. Proje destek süresi devam eden, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra dönem raporu sunulmuş veya sunulacak projelere uygulanacak.