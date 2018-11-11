Tüm yurtta törenlerle anıldı

ANKARA: Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yılı dolayısıyla TBMM’de tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM Katip Üyesi ve İP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı. Gök, Atatürk Anıtı’na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Törende daha sonra Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İSTANBUL: Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki anma töreni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile İstanbul Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in yerlerini almasıyla başladı. Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul’daki birçok güzergahta vatandaşlar, durdurdukları araçlarından inerek ya da bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında törenle anıldı.

İZMİR: Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

SELANİK: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, doğum yeri Selanik’te binlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı törenle anıldı. Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan’ın ev sahipliğinde, Atatürk’ün doğduğu ev olan Atatürk Evi’nde düzenlenen törene misyon temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen binden fazla öğrenci ve vatandaş katıldı. Gün boyunca ziyarete açık olacak Atatürk Evi’ni en az 5 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TEMSİLCİLİKLER: Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yılı dolayısıyla Pekin, Pakistan, Bakü, Astana, Erbil, Kahire, Selanik, Moskova, Bişkek, Belçika, Sofya, Saraybosna, Belgrad, Zagreb, Üsküp, Tiran, Priştine, Macaristan ve Özbekistan’da da tören düzenlendi.