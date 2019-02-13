CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer 'çılgın projesini' açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında projelerini anlatan CHP'nin tartışmalı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, ''En çılgın proje çocuk köyü.'' dedi. Ancak Türkiye'nin en büyük çocuk köyü projesi 2015 yılında AK Parti yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Öte yandan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki de, geçtiğimiz hafta projelerinin arasında ''çocuk köyü'' projesinin olduğunu açıklamıştı.

BALIKESİR'DEKİ 2015'TE HİZMETE AÇILDI

2015 yılında AK Parti yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en büyük ve dünyada benzeri az bulunan 4 bin 500 metre kapalı alana sahip çocuk köyü projesi hayata geçirildi.

12 milyon lira maliyetle hayata geçirilen proje, yaklaşık 6 ayda tamamlandı.

ÖZHASEKİ GEÇEN HAFTA DUYURDU

Geçtiğimiz hafta projelerinden bazılarını kamuoyu ile paylaşan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da ''çocuk köyü'' projesini anlattı.

Özhaseki, bir milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek dev kompleksin bir yılda tamamlanacağını belirtti.

Projenin ayrıntılarını Star Gazetesi'nden Talat Doymuş'a anlatan Özhaseki ‘Çocuk Köyü’nde bulunacak detayları, kalem kalem sıraladı.

• Geri Dönüşüm Bilgi Evi

• Kapalı Alan Geri Dönüşüm Bahçesi

• Kır Kahveleri

• Çocuk Köyü Organik Bahçeleri ve Köy Evleri

• Organik Oyuncak Atölyesi ve Satış Birimi

• Doğa atölyeleri ve Satış Birimi

• Çocuk Kulüpleri,

• Çocuk Eğlence Patikası Satış Birimleri,

• Doğa Kitapçısı.

• Köstüm-Yüz Boyama Atölyeleri ve Satış Birimleri

• Mikroskop-Büyüteç-İp-Sırt Çantası-Şapka vb. Atölyeleri ve Satış Birimleri

• Enstalasyon-Hikaye Bahçeleri, Temalı Şenlik Çandırı ve Meydanı, İtfaiye, Doktor, Pilot vb.

• Bilim Merkezi (Deney Atölyeleri)