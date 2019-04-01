Tunç Soyer’den hendeklere destek CHP yönetimi tarafından her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen HDP-CHP ittifakı İzmir’de bir kez daha gün yüzüne çıkmış ve HDP İl Eş başkanlığı Soyer’in net bir şekilde destekleneceğini duyurmuştu.