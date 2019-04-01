Tunç Soyer’den hendeklere destek
CHP yönetimi tarafından her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen HDP-CHP ittifakı İzmir’de bir kez daha gün yüzüne çıkmış ve HDP İl Eş başkanlığı Soyer’in net bir şekilde destekleneceğini duyurmuştu.
HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur “Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla” demişti. Tunç Soyer, ise her fırsatta çukur, hendek kazan PKK’lıların ismini vermeden ‘kalbinin’ olayların yaşandığı yerlerdeki insanlarla birlikte olduğunu söylemişti.
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