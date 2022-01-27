'Türk Davosu'na 4 ülkeden sürpriz katılım olabilir

Sabah 27 Ocak 2022 Perşembe 08:08 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 08:12

Türkiye'nin bölgesinde gerilim noktalarını diplomasi kanalıyla çözmek için son dönemde normalleşme başlıkları açmasıyla Antalya Diplomasi Forumu (ADF) yeni bir çözüm platformu haline geldi. Dünyanın her noktasından katılımcıların davet edildiği foruma normalleşme müzakerelerinin yürütüldüğü Ermenistan'ın yanı sıra Yunanistan, Mısır ve İsrail'den de katılımcıların davet edildiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Ermenistan'ın büyük olasılıkla Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı. 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek foruma şimdiye kadar 50'ye yakın üst düzey katılımın teyit edildiği ifade ediliyor.

DİPLOMASİ ZEMİNİ

ERMENİSTAN Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye ile fırsatı kaçırmanın mantıksız olacağını dile getirmesinin ardından Antalya Diplomasi Forumu'nun kritik bir misyon üstlenerek, hem Türkiye ile anlaşmazlıkları olan hem de dünyada gerginlik yaşayan tüm ülkelerin diplomatik müzakereler yürütmesi için zemin oluşturduğu değerlendirmesi yapılıyor. Daha önce Ankara-Atina görüşmelerinin yapıldığı Davos görüşmelerinden hareketle ADF "Türk Davos'u" olarak nitelendiriliyor.

TÜRK ERMENİLERİ UMUTLU

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Şirinoğlu, Çankaya Köşkü'nde 45 dakika süren kabulün bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi. Şirinoğlu, Ermenistan-Türkiye arası uçuşların şubat ayında başlayacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi. Erdoğan ile görüşmesinde cemaat seçimleri ile ilgili tüzük çalışmalarının neticesini öğrenmek istediğini belirten Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaların yapıldığı yakın zamanda neticeye varılacağı bilgisini verdiğini ifade etti. Şirinoğlu, "İlişkilerinin normalleşmesini ve iki halkın kardeşliğinin pekişmesinin önünün açılmasını özlemle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.