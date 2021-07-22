Türk F-16'lar izin vermedi! Acil olarak havalandı

22 Temmuz 2021 Perşembe 08:26 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 08:26

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi. Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu bulunan F-16'lar, hava sahasına giren Rus uçağı için acil olarak havalandı.

İSTİHBARAT UÇAĞINA İZİN YOK

Polonya hava sahasına giren Ilyushin Il-20M elektronik ve sinyal istihbarat uçağına iki F-16'mız tarafından önleme uçuşu yapıldı. F-16'larımız istihbarat uçağını hava sahasından çıkardı. Yeni Şafak'ın haberine göre, NATO tarafından da paylaşılan görüntülerde, Türk F-16 savaş uçağı tarafından önlemesi yapılan Ilyushin Il-20M uçağı görülüyor. NATO açıklamasında, Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki NATO Hava Polisliği'ne savaş uçağı katkısı sunduğu belirtildi.

UÇAKLARIMIZ DAİMA HAZIR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.

15 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Geçen hafta Polonya'daki görevine başlayan Türk F-16'ları 15 Eylül'e kadar görevine devam edecek. MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' görevini icra etmek üzere Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne ulaştı. Polonya görevi, 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek."