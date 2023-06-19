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Politika

Türk firmalarının Musul'daki projelerine övgü: En yüksek standartta hizmet veriyorlar

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Türk şirketlerinin kentte bir dizi önemli projeyi üstlendiği belirterek, 'Musul'un yeniden imarına en güzel, en önemli, fiyat bakımından en uygun ve standartları yüksek hizmeti Türk şirketleri vermektedir.' dedi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 21:16 - Güncelleme:
Türk firmalarının Musul'daki projelerine övgü: En yüksek standartta hizmet veriyorlar
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Başkonsolos Küçüksakallı, kentin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Ninova Aşiretler ve Kabileler Konseyi Meclisi Başkanı ve üyeleriyle birlikte, Musul'da sağlık, ulaşım ve altyapı hizmetleri veren 4 Türk firmasının şantiyelerini ziyaret ederek, projelerini yerinde gördü.

Küçüksakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde çok sayıda kişiye hizmet veren diyaliz merkezinin yanı sıra şehrin ana ulaşım arterlerinden birinin üzerindeki demir köprüyü gezdiklerini belirtti.

Demir köprünün korona salgını gibi zor bir dönemde bitirildiğini ve bu projenin şehir merkezinde hem yayalar hem de araç trafiğinde ciddi bir rahatlama sağladığını dile getiren Küçüksakallı, "Türk şirketleri aynı şekilde havaalanını ve şehrin kanalizasyon ve su arıtma tesislerini de yapıyorlar. Biz iddia ediyoruz, Musul'un yeniden imarına en güzel, en önemli, fiyat bakımından en uygun, standartları yüksek hizmeti, Türk şirketleri vermektedir. Bunu da zaten sahada görüyoruz." diye konuştu.

Türk firmalarını ziyaretleri sırasında Musul'un önde gelen Arap aşiretlerinin şeyhlerinin de memnuniyetlerini bildirdiklerini aktaran Küçüksakallı, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ile Irak arasındaki, ülkemiz ile özellikle Musul arasındaki bu yakın tarihi ilişkilerin bir gereği olarak, bir işareti olarak bu güzel çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ve daha çok sayıda Türk firmasının Musul'da iş ve proje üstlenmesini, bu güzel şehrin güzel insanlarına hizmet etmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

Bu dileklerini ve gördükleri olumlu izlenimleri de Iraklı yetkililere aktaracaklarını beyan ettiler. Biz daha fazla Türk şirketlerinin Musul'daki altyapı projelerine ilgi göstermesini destekliyoruz."

  • Mehmet Küçüksakallı
  • Musul
  • Türk şirketleri

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