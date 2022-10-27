Türk heyeti onuruna Suudi Arabistan'da verilen resepsiyona yoğun ilgi

Bakan Nebati, konferansın ikinci gününde Suudi Arabistan'da Maliye, Ticaret ve Yatırım Bakanlarıyla görüşmeler yaparken iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli adımlar attı. Nebati, dünyanın pek çok ülkesinden gelen iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla da görüşme fırsatı buldu.

Konferansın ikinci gününde Bakan Nebati ve Türkiye heyeti onuruna Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih tarafından özel bir resepsiyon organize edildi. Bakan Nebati'nin de katıldığı resepsiyona Suudi Arabistan'dan üst düzey yatırımcı ve iş adamları da iştirak etti.

Suud Bakan Khalid Bin Abdulaziz Al Falih, sadece Türkiye delegasyonu onuruna resepsiyon verildiğinin altını çizerken, Suudi Arabistanlı iş adamlarının Türkiye'ye teknoloji, gayrimenkul, enerji gibi alanlarda yatırım yapacağını vurguladı.

- BAKAN NEBATİ GÖRÜŞMELERİN VERİMLİ GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan'daki temaslarının ikinci gününe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Nebati, "Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih'in heyetimiz onuruna düzenlediği resepsiyona iştirak ettik. İkili görüşmelerimizin samimi bir atmosferde gerçekleşmesi bizleri oldukça memnun etti. Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın iş dünyası temsilcilerinin göstermiş olduğu yakın ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Suudi Bakanla yaptığı ikili görüşmeye dair, "Görüşmede, etkin diyalog kanalları sayesinde kazanılan ivmenin sürdürülmesi için iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi hususlarında atılacak adımlarda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın önde gelen taşımacılık ve enerji şirketlerinden Alstom'un Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkanı Andrew Deleone ile de bir araya gelen Nebati, burada da Türkiye Ekonomi Modeli'nin fırsatlarını ve Türkiye'nin potansiyelini anlattı. Nureddin Nebati, gayrimenkul yatırım şirketi Alameriah Başkanı Bandar Mohammed Alamre ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise "Ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık. Yatırımcıların ülkemize olan ilgisi memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, görüşmelerine dair yaptığı bir diğer paylaşımında şunları kaydetti:



"6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı kapsamında bulunduğumuz Riyad'da, ülkemizi yakından takip eden Franklin Templeton Başkanı ve CEO'su Jennifer Johnson ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin sunduğu fırsatları, ekonomideki gelişmeleri ve uyguladığımız Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin değerlendirmelerimizi paylaştık."