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Politika

Türk heyetine Herzog'dan jest

İsrail temaslarını tamamlayan Türk heyeti, ülkede üst düzeyde karşılandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, görüşmeler sırasında Kalın ve Önal'ı ziyaret etti. Herzog, heyetler arasında yapılan çalışmaların bir kısmına da eşlik etti.

Yeni Şafak19 Şubat 2022 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 08:10
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, iki gün süren Filistin ve İsrail temaslarını tamamladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayındaki Türkiye ziyaretinin planlamalarını ele almak üzere gerçekleşen ziyaret, İsrail yönetimi nezdinde Türkiye'den gelen konuklara en üst düzeyde gösterilen yakın ilgiyle konuşuldu.

BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Kalın ve Önal'ın ziyaretine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve İsrail bölgede geniş bir etkiye sahip ve her ikisi de ilişkilerin iyileştirilmesinin bölgesel istikrara katkıda bulunabileceği konusunda hemfikir" mesajı verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeler sırasında Herzog'un konferans salonuna girerek konukları karşıladığı da vurgulandı. İbrahim Kalın da, "Görüşmemizde İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog da toplantının bir kısmına katıldı. Kendisiyle de ziyaretin ana başlıklarını ele alma imkanımız oldu" açıklamasını yaptı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türk heyete Cumhurbaşkanı seviyesindeki gösterilen bu yakın ilgi, iki ülke arasında normalleşme kararlılığını göstermesi açısından önemli bir jest olarak karşılık buldu.

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