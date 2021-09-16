Türk-Japon siyasi ilişkileri somut adımlar için çok iyi zemine sahip

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:21

Büyükelçi Güngen, Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen "Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 131. yılı" dolayısıyla ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Fırkateynin, Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamid'in, dönemin Japonya İmparatoru Meiji'ye mesaj ve hediyelerini getirmek gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Güngen, Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda kazaya uğradığını hatırlattı.

Şehit düşen Osmanlı denizcilerini yad ettiklerini kaydeden Güngen, "Anavatana dönerken şehit düşmeleri çok üzücü. Ancak aynı zamanda hayırlara vesile olmuş bir olay. Ertuğrul Fırkateyni, Japonya-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası." diye konuştu.

Güngen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi, fırkateynin battığı Kuşimoto ilçesinde yerel belediye ile iş birliği halinde her yıl resmi tören düzenlendiği ancak bu yıl salgın nedeniyle bu törenin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

- G20 OSAKA'NIN MEYVELERİ

2024 yılında 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Türk-Japon siyasi ilişkilerine ilişkin Güngen, Japonya ile ekonomi, ticaret, sanayi yatırımlarının yanı sıra eğitim, bilim, kültür ve turizm alanlarında yeni adımlar atma imkanı olduğunu kaydetti.

Güngen, "somut adımlar atılması için çok iyi zemine sahip" şeklinde nitelediği iki ülke ilişkilerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk bakanların 2019 yılındaki G20 Osaka ziyaretlerinin önemli etkiler bıraktığını belirtti.

"Onların meyvelerini toplamaya devam ediyoruz." diyen Güngen, Türkiye'nin dört bir yanında hizmete sunulan şehir hastanelerinden Türk-Japon ortaklığıyla inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini anımsattı.

Güngen, "Başakşehir Çam-Sakura Hastanesi yakın dönemdeki gayet dikkati çekici ortak projenin hayata geçirilmesidir. Özellikle bu hastanenin Kovid-19 mücadele alanında verdiği katkı, dönemin şartlarıyla da uyumlu." diye konuştu.

- SPOR DİPLOMASİSİ

Büyükelçi Güngen, Japonya'da yaz aylarında düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda kalabalık kafilelerle temsil edilen Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en çok madalyayı kazandığını hatırlattı.

Güngen, "Tokyo 2020 şu ana kadar almadığımız madalyayı kazanma fırsatı verdi. Olimpiyatlarda 13, Paralimpik'te 15 madalya aldık. Ülkemiz sporcularının çok önemli bir başarısı." dedi.

Sporcuların madalya başarısının yurt dışında görevli bir büyükelçi olarak kendisini oldukça gururlandırdığını kaydeden Güngen, "Spor aynı zamanda diplomasi unsuru ve bu olimpiyatlar vesilesiyle en iyi şekilde gerçekleşti." diye konuştu.

Turnuvalarda Türk sporcuları yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 3 Japon bakanla bir araya geldiğini anımsatan Güngen, bunların tümünün "ikili ilişkilerin geliştirilmesi için güzel vesileler" olduğunu belirtti.

- TAHLİYE DESTEĞİ OLASILIĞI

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun ağustos ayının ikinci yarısında çıktığı Orta Doğu turundaki Türkiye'ye ziyaretinin önemine işaret eden Güngen, bu sayede ikili ilişkiler kapsamındaki birçok konunun gözden geçirildiğini söyledi.

Ziyarette öne çıkan unsurlar arasında ikili ekonomik ortaklık anlaşması ve İstanbul'da kurulması öngörülen Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi konularının bulunduğunu kaydeden Güngen, Afganistan'daki son durumun da ele alındığını anlattı.

Afganistan'dan Japonların tahliyesi kapsamında Türkiye'nin olası yardımlarına yönelik fikir teatisinde bulunulduğunu belirten Güngen, "Japon tarafına herhangi bir şekilde destek olabileceğimiz bir husus varsa tahliye de dahil, bu desteği vermeye hazır olduğumuz aktarıldı." dedi.

Güngen, "Maksadımız mevcut iyi siyasi ilişkileri sürekli olarak somut projelerle pekiştirmek ve ileriye taşımak. Bakan Motegi'nin Türkiye ziyareti sırasındaki görüşmeler iki taraf açısından da oldukça verimli geçti" ifadelerini kullandı.

- EOA'DA KARŞILIKLI BEKLENTİLER

Türkiye-Japonya arasında imzalanması öngörülen ikili Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) konusunda ciddi mesafe alındığını kaydeden Güngen, anlaşmaya ilişkin iki tarafın da birbirlerinden bazı beklentileri olduğunu aktardı.

Güngen, "(EOA) Halen üzerinde mutabakata varılamamış konular var. Bizim birtakım beklentilerimiz var. Japon tarafının da beklentileri var. Onlar şu anda tam örtüşebilmiş değil." dedi.

Anlaşmaya ilişkin müzakerelerde iki ülkenin de bir süre daha zamana ihtiyacı olduğunu ve ikili ticaret açığının kapatılmasını hedeflediklerini kaydeden Güngen, "Dileğim o ki (müzakerelerin) daha fazla zaman kaybetmeden ve iki tarafı da tatmin edecek şekilde sonuçlanması." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Japonya'daki okul, dernek ve şirket gibi yapılanma ve faaliyetlerine ilişkin ise Güngen, bu konuları yakından takip ettiklerini ve Japon makamlarıyla irtibat halinde olduklarını söyledi.

Güngen, "Ne yazık ki FETÖ'nün bir mevcudiyeti var. Maksadımız tabiatıyla bu mevcudiyeti sonlandırmak." ifadelerini kullandı.