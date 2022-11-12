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Politika

Türk milletine hakaret edeni CHP'ye aldılar! Skandal ifadeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk milletine hakaret eden avukata parti rozeti taktı. Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, Türk milleti için 'it soyu', 'çapulcu', 'Asena'nın itleri' gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 09:04 - Güncelleme:
Türk milletine hakaret edeni CHP'ye aldılar! Skandal ifadeler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel merkezde parti rozeti takılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın sosyal medyadan Türk Milleti'ne hakaretler yağdırdığı paylaşımları ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ı parti genel merekzinde ağırlayarak CHP rozeti taktı. Aynı zamanda avukat olan Ömer Uçak'ın 2017'de yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ırkçılık yaparak Türk Milleti'ne hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.

Uçak'ın halen sayfasında duran paylaşımlarda Türk Milleti'ni "Çapulcu" diye nitelendirdiği, "... soyu" ifadelerini kullandığı, Türk vatandaşlarının çoğunun aslında Arap olduğunu söylediği görüldü.

Uçak'ın bir başka paylaşımında ise "Köpeğin (Asena'nın) yavruları Arapların tuvalet taşına kurban olsun" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Tokat'ta bir köpeğe tecavüz edildiğini yazan CHP'li Uçak bu kez "Köpeğe tecavüz edilmiş Tokat'ta. Yakında yeni Hulagu Han'ınız doğar" ifadeleriyle Türklüğe ağır hakaretler etti.

Uçak, Haziran 2017'de yaptığı bir başka paylaşımda ise "İnsan beni ademe denir. Beni kelbe köpek denir. İnsanı konuşmak Adem'in soyunun işi Asena'nın enikleri sadece havlar ulur ısırır kemik ister" dedi.

CHP'li Uçak'ın Türk Milleti'ne hakaretler yağdırdığı paylaşımlar büyük tepki tepki çekti. CHP sessiz...

ZİYARETE GİTMİŞTİ

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkileri 2015'e kadar uzanan Ömer Uçak, 19 Şubat 2015'te yanındaki heyetle birlikte parti genel merkezine ziyarette bulunmuştu. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu "Biz parti olarak Türkiye Araplarından yeterli destek göremiyorsak burada sorgulanması gereken bizleriz, Araplar değildir" demişti. Uçak'ın paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekerken CHP'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

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