İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türk milletini tehdit eden DEM Partili Bakırhan'a Bakan Uraloğlu'ndan cevap
Politika

Türk milletini tehdit eden DEM Partili Bakırhan'a Bakan Uraloğlu'ndan cevap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözlerine, 'Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek' diye cevap verdi.

IHA24 Aralık 2023 Pazar 15:28 - Güncelleme:
Türk milletini tehdit eden DEM Partili Bakırhan'a Bakan Uraloğlu'ndan cevap
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Tunceli'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" ifadelerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak kahraman şehitlerimizin acısını yaşarken, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözde eş genel başkanının açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek. Teröristlerle ve onların her ne şekilde olursa olsun uzantıları ile her alanda mücadelemiz devam edecektir. Bu bayrak için canını veren binlerce vatan evladı uğruna, terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve güçlü bir şekilde sürecektir. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacak, haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • tehdit
  • AK Parti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.