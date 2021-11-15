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Politika

Türk SİHA'ları karşısında çaresizler: Püskürtmek için büyük para harcanıyoruz

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında küresel çapta ses getiren İHA/SİHA teknolojisi, korku salmaya devam ediyor. Ege'de yaşananları aktaran Yunan basında, 'Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız.' ifadelerine yer verildi. Haberde, Türk SİHA'larının bölgede peş peşe ihlaller yaptığı öne sürülerek, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi. SİHA'ların 'geri püskürtülmesi' için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

Yeni Şafak15 Kasım 2021 Pazartesi 13:43 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:43
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Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Yunan hava sahasını ihlal ettiği şeklinde iddialar gündeme geldi. Yunan basınından Ta Nea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açtığına ve tansiyonun yükseldiğine değindi. Ege'de daha önce Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu kez operasyonlarda etkinliğini ispatlayan SİHA'lara karşı koymaya çalışıyor.

YUNANİSTAN'I PANİKLETTİ

Haberde, Türk SİHA'larının bölgede peş peşe ihlaller yaptığı öne sürülerek, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi. SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

"HAVA KUVVETLERİNE MASRAFSIZ BASKI"

Yeni Şafak'ın derlediği habere göre, diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı.

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