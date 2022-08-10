Türk vatandaşları 60 gün vizeden muaf! Ülkesine davet etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan'ın doğası, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkati çektiğini belirterek, "Şüphesiz ki Kırgızistan turizm kaynakları açısından zengindir. Ülkemizin el değmemiş doğası, dağlık alanları, halk tarihi ve kültürel mirası turistlerin ilgisini çekmektedir. Kırgızistan'ın zengin kültürü ve tarihi, ülke çapındaki geziyi unutulmaz izlenimler ile doldurmaktadır." dedi.

Ömüraliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin turizm potansiyeli ve turistlere sunduğu imkanları anlattı.

Turizmin Kırgızistan ekonomisi için öncelikli sektörlerden biri olduğunu kaydeden Ömüraliyev, "Tüm yabancı turistler için güvenlikten sonra gidilecek ülke seçiminde en önemli koşul, uçuşların güzergahı ve sıklığıdır. Bugün Bişkek-İstanbul güzergahında günde 5 defa, Bişkek-Antalya güzergahında günde bir defa ve Oş-İstanbul güzergahında haftada 3 kez olmak üzere Kırgızistan ve Türkiye arasında direkt düzenli uçuşlar düzenlenmektedir." diye konuştu.

Ülkesinin 40'tan fazla ülke vatandaşına vizesiz seyahat imkanı sunduğunu ifade eden Ömüraliyev, Türk vatandaşlarının ise 60 güne kadar vizeden muaf olduğunu söyledi.

Kırgızistan vizesini almak için www.evisa.e-gov.kg üzerinden elektronik vize alınabildiğini hatırlatan Ömüraliyev, ülkesinin farklı tatil türleri imkanı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şüphesiz ki Kırgızistan turizm kaynakları açısından zengindir. Ülkemizin el değmemiş doğası, dağlık alanları, halk tarihi ve kültürel mirası turistlerin ilgisini çekmektedir. Kırgızistan'ın zengin kültürü ve tarihi, ülke çapındaki geziyi unutulmaz izlenimler ile doldurmaktadır. Ülke genelinde dağılmış yaklaşık 5 bin tarihi ve kültürel miras Kırgızistan'ın geçmişine göz atma fırsatını sunuyor. Ülkemizin eşsiz doğal yerleri, dağ manzaraları ve temiz havası gerçekten nefes kesici. Kırgızistan'a seyahat etmeniz için en basit sebeplerdendir."

Türkiye ile Kırgızistan'ın ortak tarih, dil, kültür ve inançlarının Türk vatandaşları için rahat bir tatil imkanı sunduğuna da işaret eden Ömüraliyev, "Dil benzerliği sayesinde Türk vatandaşları rahat biçimde yerel halkla iletişim kurabilir. Bu nedenle eğlence garantilidir. Kırgızistan her gün yeni deneyimlerle dolu bir ülkedir. Bununla birlikte her zaman kendinizi evinizde hissedersiniz." ifadelerini kullandı.

- ÜLKEDE 4 BİN METREYİ AŞAN 29 ZİRVE BULUNUYOR

Özellikle yüzölçümünün yüzde 90'ını Tanrı Dağları ve Pamir-Alay sıradağlarının oluşturduğu Kırgızistan'da yüksekliği 4 bin metreyi aşan 29, 3 bin metreyi aşan 45 zirve bulunuyor.

Tüm dünyadan dağcıların rağbet ettiği Pobeda ve Han Tengri zirveleri ise 7 bin metrelik yükseklikleriyle dikkati çekiyor. Ülkenin dağlarında yürüyüş sporu için 200 rota bulunurken, 50 doğa parkı yer alıyor.

Ülke dağlarında bulunan zirveler, yürüyüş rotaları ve parklarda çoğunlukla ulaşım ve geziler atlarla yapılıyor. Tanrı Dağları ayrıca üzerinde bulunan 2 binden fazla irili ufaklı göllerle turistlerin ilgisini çekiyor.

Bu göllerde çeşitli sporlar ve geziler de düzenlenirken yüksek dağlarda bulunan kayak tesisleri ile vadilerdeki nehirlerdeki ekstrem spor tesisleri dünyanın her noktasından turistleri ağırlıyor.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki 3 ticaret rotasını da topraklarında barındıran Kırgızistan'ın bu rotada yer alan tarihi yerleşim yerleri ve yapıları, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listelerinde yer alıyor.

Kırgızistan'ın Manas Destanı ise UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde. Göçebe kültürünün önemli eserlerinden olan Manas'ın yanında ülkenin göçebe sporları da turistlerin ilgisini çekiyor.

Ülkenin kültürünü, dağlarını ve göçebe hayatını merak edenler için Kırgız obalarında çadırlarda kalma imkanı da sunuluyor. Bu obalarda kalanlar, göçebe hayatıyla ortaya çıkan Kırgız mutfağının kendine has yemeklerini de tatma fırsatı buluyor.