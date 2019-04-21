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Türk vatandaşları için Sri Lanka duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da meydana gelen saldırılardan etkilenen veya ülkede bulunan yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için duyuru yayımladı.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka’da düzenlenen saldırılardan etkilenen ya da ülkede bulunan yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliğine +94 (76) 766 7339 numaralı telefondan ulaşabileceği kaydedildi.
 
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezine de +90 (312) 292 29 29 numaralı telefondan erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Sri Lanka’da bulunan vatandaşlarımızın, yerel güvenlik güçlerinin ve Kolombo Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Bakan Akar´dan Atina´ya mesaj: Anlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir

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