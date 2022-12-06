Türk ve Nijeryalı iş insanları bir araya geldi

Resepsiyona, Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Zubairu Dada ve Çevre Bakanı Mohammed Abdullahi'nin yanı sıra Türk ve Nijeryalı iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerde istikrarlı büyüme kaydedildiğini belirtti.

Türkiye'nin özellikle tekstil, mobilya, sağlık turizmi, inşaat malzemeleri ve eğitim gibi alanlarda Nijeryalılar için tercih edilen bir ülke olduğunu kaydeden Bayraktar, Nijerya'nın ise Türkiye'nin kıtadaki petrol ve gaz ticaretinde en büyük ortaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Bayraktar, ayrıca Türkiye ve Nijerya arasında bir dizi ikili anlaşmanın sonuçlandırıldığını, iki ülke arasında ticari kolaylık sağlayacak anlaşmaların da imzalanacağını ifade etti.

