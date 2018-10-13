Türk yargısı ve devleti kimseden talimat almaz

Brunson hakkında verilen kararla yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Altun, Türkiye’nin bağımsız yargısının, Amerikan yönetimince hatırı sayılır bir süredir baskı altına alınmaya çalışıldığını, Türkiye’nin çeşitli yaptırım tehditlerine maruz bırakıldığını hatırlattı. Altun, şunları kaydetti: “Mahkeme kararının ardından ‘Working very hard on Pastor Brunson’ diye mesaj atan ABD Başkanı Donald Trump’a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Bu gerçek, Anayasamızın 138. maddesinde açık ve net bir biçimde vurgulanmıştır. Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır.”