Türkiye açık açık uyarmıştı! Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme

Tank ve zırhlı araçlar kullanıldı, atış talimi yapıldı. Yunanistan 1923 Lozan Antlaşması gereğince silahsızlandırılmış statüde olan Sisam Adası'nda yine bir hukuksuzluğa imza attı.

Mart ayında Yunan komandoların askeri geçit töreni düzenlediği ada bu kez askeri tatbikatla gündeme geldi.

Atina basınındaki haberlere göre, motorize bir piyade müfrezesi, Mayratzaious atış poligonunda eğitim tatbikatı yaptı.

Eğitim tatbikatının yer aldığı görüntülerde ise tank ve zırhlı araçlar göze çarpıyor.

Böylece Atina silahsızlandırılmış statüdeki Sisam Adası'nda da uluslararası antlaşmaları hiçe sayıyor.

SİLAHSIZLANDIRILMIŞ STATÜDEKİ 4 ADADA TATBİKAT YAPILDI

Ancak bu ilk kez olmuyor...

Yunanistan, 14 Haziran'da İstanbulya, İleki ve Rodos adaları arasında kalan bölgede hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Bu 3 ada, 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüde yer alan 23 ada arasında yer alıyor...

16 Haziran'da ise 1923 Lozan Barış Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olan Bozbaba Adası tatbikatın yeni adresi oldu.

YUNAN BASINI: ABD ASKERİ MALZEMELERİ POLONYA'YA TAŞINACAK

Amerikan üssünün bulunduğu Dedeağaç da yine askeri sevkiyat ile gündeme geldi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Dedeağaç Limanı'na devasa ABD savaş gemileriyle askeri malzemelerin sevkiyatı yapılıyor.

Dedeağaç Limanı yetkililerine dayandırılan habere göre; tank ve diğer askeri teçhizatı içeren malzemelerin karaya indirilmesi iki ay boyunca sürecek.

Eylül ayı başına kadar sürecek sevkiyat çerçevesinde Dedeağaç'a her 10 günde bir savaş gemisi ulaşacak.

Aynı habere göre; bu sevkiyat operasyonu ile Avrupa ülkelerine askeri teçhizatın sağlanması öngörülüyor.

ABD askeri malzemelerinin karayolu ve demiryolu taşımacılığı ile Polonya'ya sevk edileceği iddia edildi.