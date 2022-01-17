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Politika

Türkiye aleyhine yazılar yazan ismi belediyenin şirketine soktular! MHP'den tepki geldi

KHK ile üniversitedeki görevi sonlandırılan ve Paris'ten Türkiye aleyhine yazı yazan Ayşen Uysal'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinde yönetim kurulu üyesi yapılmasına MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tepki gösterdi.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:00
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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Paris'te yaşayan Ayşen Uysal'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinde yönetim kurulu üyesi yapılmasını eleştirdi.

Şahin, gazetecilere, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" bildirisini imzaladıktan Kanun Hükmünde Kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevi sonlandırılan Ayşen Uysal'ın, belediye şirketi Grand Plaza'nın yönetim kurulu üyesi olarak atandığını hatırlattı.

Bu durumu "Tunç Soyer klasiği" olarak nitelendirdiğini kaydeden Şahin, sosyal medya hesabında HDP'ye yakın mesajlar paylaşan Uysal'ın, ayrıca bir gazetede Türkiye aleyhine yazı yazdığını ileri sürdü.

Soyer'in görev süresinde 6 bin kişinin işe alındığını, bunların ne kadarının HDP'ye yakın olduğunu ise bilemediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu ikramiye Ayşen Uysal Hanımefendi'ye neden veriliyor? Türkiye aleyhine yazılar yazdığı için mi? Tunç Soyer 3 yılda 50 milyon lira para harcamış. 12 milyon lira yatırım yaptığı söyleniyor ama biz bir yerde bir şey görmüyoruz. Ne yaptın, nereye harcadın? Hanımefendiye verilen paralar da bunun bir parçası. Huzur hakkı da alsa, maaş da alsa Paris'te yaşayan, orada bir üniversitenin hocası diye söyleniyor, yılın büyük bölümünü orada geçiren Uysal, İzmir'den para alıyor. Bu, İzmir'in hakkının, parasının, emeğinin başka yerde çarçur edilmesidir."

Uysal'ın devlet tarafından görevden uzaklaştırıldığını anlatan Şahin, "Bizi ilgilendiren bölüm, devletin uzaklaştırdığı birini belediyenin beslemesidir. Ayşen Uysal gibi başkaları da vardır diye tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

  • Ayşen Uysal
  • İzmir
  • belediye meclisi

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