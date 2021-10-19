Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplantı

AA 19 Ekim 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:39

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Meclis'te yapılan toplantılarda Azerbaycan heyetini Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov, Gürcistan heyetini ise Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Nikoloz Samkharadze temsil etti.

Toplantı öncesinde kısa birer açılış konuşması yapıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistan heyetlerini Meclis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Seyidov, üç ülkenin ilişkilerini geliştirmek için çalışacaklarını kaydederken, Samkharadze de 3'lü toplantıların gündemdeki konuların konuşulması için önemli bir platform olduğunu ve ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.