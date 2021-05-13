13 Mayıs 2021 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:38

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), toplantı sonunda İsrail'in Filistin'e yönelik vahşet boyutuna varan saldırganlık ve cinayetlerini kınama kararı aldı.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye'nin girişimiyle toplanan İİT'de ayrıca uluslararası topluma Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu. Böyle bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubu harekete geçmeye çağrıldı. BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi.

ÖNERİLER KABUL EDİLDİ

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin sunduğu İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Konseyi'nin en yakın zamanda toplanması ve BM Genel Kurulu'nda acil bir oturum yapılması çağrıları da kabul edildi. Öte yandan Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail vahşetinin artması bir savaş suçudur. Doğu Kudüs, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve hiçbir parçasına el koyulamaz" denildi. (Akşam Gazetesi)