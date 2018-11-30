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Türkiye bastırdı, tasarı püskürtüldü

Kanada Senatosu’nda oylamaya sunulan sözde ‘Pontus soykırımı’ hakkındaki tasarı reddedildi.

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Yunan asıllı Senatör Leo Housakos tarafından gündeme getirilen Pontus iddialarının tanınması yönündeki tasarı, yapılan oylamada 32 aleyhte oya karşı 21 lehte ve 16 çekimser oy verilmesiyle kabul görmedi. Dışişleri Bakanlığı, tasarının reddedilmesi amacıyla hem Ankara’da hem de Kanada’da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. 

ÇAVUŞOĞLU: İDDİALAR ASILSIZ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland ile önceki gün telefonda görüşerek asılsız iddialara ilişkin Türkiye’nin hassasiyetlerini iletti. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye’nin Kanada’dan beklentileri muhatabının dikkatine getirdi. Kanada’da yaşayan Türk toplumu da özellikle sosyal medyada iddialara karşı tepkilerini ortaya koydu. 

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