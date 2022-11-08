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Politika

'Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir bir dosttur'

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Caparov, 'Türkiye, bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir bir dosttur. Kırgızistan, Türkiye ile işbirliğine özel önem veriyor.' dedi.

AA8 Kasım 2022 Salı 21:42 - Güncelleme:
'Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir bir dosttur'
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov ve Soylu, yaptıkları görüşmede, kamu güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göçle mücadele ve diğer ilgili alanlarda pratik işbirliğinin daha da geliştirilmesi, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

- "TÜRKİYE BİZİM İÇİN KARDEŞ BİR DEVLET VE GÜVENİLİR BİR DOSTTUR"

Caparov, Soylu'nun ziyaretinin, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki ikili işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını vurgulayarak, "Türkiye, bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir bir dosttur. Kırgızistan, Türkiye ile işbirliğine özel önem veriyor." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu da misafirperverliği için Caparov'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Soylu, Kırgız meslektaşlarıyla güvenlik, terörizm, aşırıcılık, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği konularında kapsamlı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Türk tarafının, iki ülke liderlerinin talimatlarını dikkate aldığını belirten Soylu, "Tüm işbirliği alanlarında stratejik ortaklığı daha da derinleştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

- SOYLU, KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI ŞAKİYEV İLE DE GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, meclis binasında Soylu'yu kabulünde yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın, Türkiye ile stratejik ortaklık ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeye öncelik verdiğine işaret etti.

Şakiyev, son iki yılda devlet başkanlarının olumlu çabaları sayesinde siyasi-ekonomik, kültürel-insani, askeri-teknik alanlarda işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaştığının altını çizdi.

Soylu da görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamını iletti.

Soylu, iki ülke cumhurbaşkanlarının aktif desteği sayesinde her alanda işbirliğinin kurulduğunu belirterek, "Özellikle İçişleri Bakanlığı düzeyinde işbirliği genişlemekte, terörle uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütülmektedir." dedi.

  • Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • kırgızistan-Türkiye

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