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Politika

Türkiye dahil 30 ülke katılmıştı! ''Göstermek istedik'' deyip Rusya'ya gözdağı verdi

Ukrayna ve NATO'nun ortaklaşa yürüttüğü, Türkiye'nin de katıldığı Karadeniz'deki tatbikat sona erdi. Tatbikat ile ABD'den Rusya'ya, 'Karadeniz ve uluslararası suları kimsenin sahiplenemeyeceğini göstermek istedik' mesajı verildiği açıklandı.

11 Temmuz 2021 Pazar 15:09 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:18
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Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin gölgesinde Karadeniz'de iki haftadır süren 'Sea Breeze 2021' (Deniz Meltemi) tatbikatı dün sona erdi. NATO ve Ukrayna'dan 30 savaş gemisi ve 40'a yakın savaş uçağının katıldığı tatbikat Rusya'ya yönelik mesajla son buldu.

DESTROYERDEN MESAJ VERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Tatbikata katılan Amerikan destroyeri USS Ross'un komutanı John D. John, savaş manevralarının amacının katılımcı ülkelerin ekipman ve personelinin birlikte çalışabilmesini iyileştirmek olduğunu söyledi. John D. John, "Herkese, uluslararası topluma, hiçbir ülkenin Karadeniz'i ya da uluslararası suları sahiplenemeyeceğini göstermek istedik. Bu sular, uluslarararası topluma aittir ve tüm ülkelerin bu su yollarına ulaşımını sağlamayı taahhüdüne bağlıyız" diye konuştu.

RUSYA YAKIN TAKİPTE

Rusya Savunma Bakanlığı da tatbikatı yakından takip etti. Rus ordusu, Karadenizve Rusya'nın güneybatısında savaş uçakları ve uzun menzilli füzelerle atış talimi yaptı. Geçen ay, Rusya, 2014'te tek taraflı ilhak ettiği Kırım'ın açıklarından geçen İngiliz HMS Defender destroyerine uyarı ateşi açtığını duyurmuştu. Amerikalı komutan John, tatbikatı, "Karadeniz havzasının güvenliği ve istikrarına yönelik taahhütün kati bir kanıtı" olarak niteledi.

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