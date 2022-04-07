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Politika

Türkiye dahil 6 ülkeden kritik toplantı! Bakan Akar'dan önemli mesaj

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları videokonferans toplantısında bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, 'Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır.' diye konuştu.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:54
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı videokonferans toplantısında görüştü.

Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır." diye konuştu.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi:

"Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur."

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