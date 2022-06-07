Türkiye dahil üç ülkeden 'Libya' planı! Atina'ya soğuk duş

İtalya Libya'daki krize çözüm bulmak için uluslararası bir anlaşma üzerinde çalışıyor. İtalyan Nove News haber sitesinin haberine göre İtalya, Mısır ve Türkiye tarafından yapılan çalışmanın amacının Fransa, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya'nın da dahil olacağı teknik bir masa oluşturmak olduğu belirtildi.

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Bir kaynak "Libya'nın istikrara kavuşturulması İtalya için ulusal bir çıkar meselesidir. Mısır ve Türkiye'yi uzlaştırmak için bir toplantı düzenlemeye çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

Başka bir kaynak da, "İtalya'nın Türkiye ile ilişkileri şimdi iki ay öncesine göre daha iyi" dedi. Öte yandan Libya ile yapılan deniz yetki alanı anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan'ın söz konusu plana dahil edilmemesi dikkat çekti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin oturum aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna'daki krizdeki gelişmeleri ve aynı zamanda Akdeniz'deki durumu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Temmuz ayı başlarında Ankara'da da İtalya-Türkiye hükümetler arası zirvesinin yapılması planlanıyor.

TEKNİK ÇALIŞMA YAPILIYOR

Libya ile ilgili teknik toplantının önümüzdeki üç hafta içinde "tarafsız" bir Arap şehrinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak "Asgari hedef, son tarih olan 22 Haziran'dan önce Mısır ve Türkiye'nin katılımıyla gerilimi düşürmeye yardımcı olmaktır" açıklamasını yaptı.