Türkiye değişti CHP değişmedi
Başkan Erdoğan, AK Parti’ye bağımsızlık eleştirisi yönelten CHP’ye geçmişini hatırlattı: Sivas’ta başlayan yürüyüş ABD yardımlarını sevinç naraları ile karşılayan CHP ile son buldu. Sen önce geçmişindeki lekeleri temizle.
- ŞERİFE GÜZEL
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Üstlendiği sorumluluklar itibariyle Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın her meselesini AK Parti’nin meselesi olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “81 milyon vatandaşımızın her birinin hayatının her alanına ilişkin hizmetleri kendilerine en güzel şekilde sunmakla mükellefiz. Bölgemizden başlayarak umudu bize bağlayanlara sahip çıkmayı, el uzatmayı, onlara destek olmayı da vazifemiz olarak görüyoruz. AK Parti işte bu büyük davayı 17 yıldır hep ileriye taşımayı başarmıştır. Biz ne rütbe ne mal derdine düşmeden bu mukaddes yükün hamalı olmaya talip bir kadroyuz. Bu yola birlikte çıktığımız arkadaşlarımızın pek azı dışında tamamının burada olması, imtihanı alnımızın akıyla vermekte olduğumuzun işaretidir. Büyük AK Parti ailesinin her bir ferdine davamıza sadakatleri için teşekkür ediyorum.
BİZİ ÇOK SINADILAR
“İnsanlar gibi ülkeler de partiler de sürekli sınamalara maruz kalırlar. Son yıllarda siyasi, ekonomik ve sosyal pek çok sınamayla karşılaştık. Gün oldu vesayetle boğmaya, gün oldu sokakları karıştırmak istediler, gün oldu terör örgütlerini üzerimize saldırdılar, gün oldu FETÖ’yü saldılar, gün oldu ülkemizi tecrit etmeye kalktılar. Milletimizle beraber bu tuzakların, bu oyunların hepsini boşa çıkardık.”
BUNUN ADI ALÇAKLIK
“Bizi en çok üzen siyasi alternatif konumundaki partinin Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı safta olmalarıdır. Bizim sorunumuz asla siyasi muhalefetle değil. Biz en kritik dönemlerde düşmanlarımızın saflarında yer alanlardan mustaribiz. HDP’yi, terör örgütleriyle ilişkisini kesmedikçe muhatap görmemiz mümkün değildir. Gezi olaylarında vandallarla mücadele ediyoruz CHP’yi yanlarında buluyoruz, FETÖ’yle mücadele ediyoruz CHP’yi onların saflarında görüyoruz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerine karşı mücadele yürüyoruz CHP’yi karşımızda buluyoruz. Sınır ötesinde terör örgütleri üzerine yürüyoruz, CHP’yi karşı safta görüyoruz. Yaşadığımız son hadiselerde yine benzer durumlar karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomik bağımsızlığına yönelik sistematik saldırıya karşı tarihi mücadele veriyor. Ana muhalefet ne yapıyor, safını karşı tarafın yanında belirleyerek ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı olsa olsa alçaklıktır.”
IMF BORCUMUZ YOK
“Şahsıma, AK Parti hükümetlerinin en gurur duyduğum icraatları sorulsa, ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmak olur. Biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF’e borçla devraldık. 2013’te tamamen sıfırladık. Bunu yapan Bay Kemal biz değil miyiz? IMF misyonu gereği sadece devletlere borç verir. Bırakın onu, ondan sonra onlar bizden borç istediler. Türkiye 1960 darbesinin ardından IMF’in pençesine düşmüş, AK Parti’ye kadar kurtulamamıştır. 19 anlaşmadan Türkiye’nin ne kazandığını bilemiyoruz ancak çok ciddi bedel ödediğini biliyoruz. Biz göreve geldiğimizde bu borcu kucağımızda bulduk. Yılmadık, ödedik. Yarım asrı aşkın yükü kaldırdık.”
ONLARLA İŞİMİZ OLMAZ
“Ne olduysa ondan sonra oldu. Yaşadıklarımızı IMF boyunduruğundan kurtulmaktan ayrı tutamıyorum. Bizim IMF’le işimiz yok, biz bu defteri kapattık. Biz ülkemize yatırım için arayıştayız. Bugün Türkiye IMF’in kredi desteğine ve teknik yardımının çok ama çok uzağında duruyoruz. Ekonomik göstergelerimiz çok iyi bir durumdadır. Özellikle kamu, hane halkı, banklar ve özel sektör borçluluk alanlarında olumlu bir görüntüye sahibiz. Türkiye güçlü mali disiplini ve ayakları yere basan ekonomi politikalarıyla ekonomi yönetimini gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Yıl sonuna kadar 5 milyar dolar faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu olamaz. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır. IMF konusunun gündeme getirmesini gayet iyi biliyoruz. Başaramayacaklar.
Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP’nin geçmişi daha vahimdir. Marshall yardımı meselesi var. Bunun öncülerinden biri de İnönü’dür. İnönü’nün sadakati o kadar ileridir ki. Dün neydi ki bugün ne olacak? ABD’nin kokartlı komandoları teröristlerle yan yana. Bunlar da CHP ile HDP ile kol kola. Bunlarla mücadeleyi veren benim Mehmedim. Mehmedimi istismar eden yine CHP yine HDP. 8 şehidimizin sorumlusu PKK değil mi? Onun perde arkası CHP, HDP değil mi? Bunların en ufak rahatsızlığını duyuyor muyuz? Kimi kandırıyorsunuz?”
UTANÇ VERİCİ MİRAS
“Bu utanç verici mirasın sahibi CHP, bizi şunla bunla suçluyor. Bir parti düşünün ABD yardımını sevinç naralarıyla karşılamasından 70 sene sonra aynı zihniyeti sürdürüyor. Bunun adı istikrar değil, bunun adı ilkelliktir. Biz tekamüle, değişmeye inanan bir partiyiz. Tek parti zihniyetine çakılıp kalmakla övünenler, geldiğimiz yeri hazmedemezler. Bu parti mevcut zihniyetiyle Türkiye’yi geriye götürmeyi hedefliyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil, ilkelliktir. 2019 mahalli seçimlerde CHP’nin boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum.
Yeter ki biz milletimizin gönlündeki müstesna yeri korumaya devam edelim. İstismar siyasetinin ömrü dolmuştur. Dönem gönülleri fethetme dönemidir.”
ÜLKEMiZi iŞGAL ETMEK iSTEDiLER
Başkan Erdoğan, “İnsanlar gibi ülkeler ve partiler de sınamalara maruz kalırlar. Gün oldu sokaklarımızı karıştırmak istediler. FETÖ ihanet şebekesini kullanarak ülkemizi işgal etmek istediler” dedi.
SEÇiLENiN YERiNE KAYYUM ATARIZ
Başkan Erdoğan, Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından ilçedeki Toplu Açılış Törenine katıldı. Milletin kepçesini, kamyonunu, aracını, bütçesini teröristlere tahsis edenlerden işledikleri suçların hesabını sorduklarını sormaya da devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, “Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar, olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim şu olsun bu olsun yok, anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok. Önümüzdeki dönemde de millete hizmetkar olmak yerine, Kandil’deki terör baronlarına kul köle olanlara fırsat vermeyeceğiz” dedi. Türkiye’nin ne siyasi ne ekonomik alanda egemenlik haklarını pazarlık konusu yapmayacağını da vurgulayan Erdoğan, “Gezi olaylarında, sokakları karıştıranlarla DEAŞ’ı, PKK’yı üzerimize salanlar, FETÖ’yü besleyip büyütenler bölücü terör örgütüne meşruiyet kazandırmak için kampanya düzenleyenler hep aynıdır. Biz, kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.
BAHÇELi iLE GÖRÜŞME MACARİSTAN DÖNÜŞÜ
“Af konusundaki çalışmaların takvimiyle ilgili Macaristan’dan döndükten sonra. arkadaşlarımız zaten şu anda çalışıyorlar. Bu çalışmalar konusunda bizim hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar da var, bu çalışmaların hepsini bütünleştireceğiz, kendilerinden brifing alacağım. Bu brifingler neticesinde nasıl bir yaklaşım ortaya koyacağız, bunu açıklayacağız.”
AK PARTİ SİYASETİ VİCDANIN SESİDİR
“AK Parti siyaseti sadece akıl, proje, hizmet değil; aynı zamanda vicdan siyasetidir. Vicdanlarımız kurumamışsa, nasır tutmamışsa, oradan gelen cevap en doğru cevap olacaktır. Hukuk, kanun, adalet dediğiniz iş bunun uygulamaya dönmüş halidir. Vicdana uymayan kanun atıl kalmış bir kanundur. AK Parti hükümetlerinde görev alan bakan, bürokrat demek vicdanını işine katan demektir. AK Partili belediye başkanı demek vicdanını attığı adımın önünde tutan demektir.”
BU TOPLANTI SEÇİM STARTIMIZ
“Bu toplantımızı 2019 Mart seçimlerinin startı olarak kabul ediyorum. Bu sürecin her aşamasını yakından takip edeceğimin bilinmesini istiyorum. Hataya, ihmale, yanlışa yol açmamak için gayret göstereceğim. Sizden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Yapacağımız çalışmalarda tek ölçümüz Allah’ın rızasını ve milletimizin takdirini kazanmak olacaktır. Bugüne kadar, bu kardeşinizi mahçup etmediniz, bu seçimde de mahçup etmeyeceğinize inanıyorum.”
YAKLAŞIMIMIZ ENSAR MUHACİR ANLAYIŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında, Türkiye’ye gelen Suriyelilerle ilgili Türkiye’nin, “Ensar-Muhacir” anlayışı ile baktığını belirterek, savaşın sonlandığı bölgelerde “güvenlikli büyük şehirlerin inşa edilebileceğini”, böylelikle insanların da güven içinde yaşayabileceklerini vurguladı.
GÜVENLİK KONUSUNDA SUNUM
Kampın ilk gününde güvenlik konusunda sunum yapan İçişleri Bakanı Soylu, Suriye’ye geri dönüşlerin arttığını söylerken, bir milletvekilinin dönmeyenlerin bazı bölgelerde sıkıntıya yol açtığını ifade ederek, dönüşlerin hızlandırılması gerektiğini ifade etmesi üzerine Başkan Erdoğan, olaya sadece bir yönüyle bakılmaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Onların da bize kazandırdıkları var. Bizim yaklaşımımız, Ensar-Muhacir anlayışı. 3.5 milyon insan. Biz onlara ev sahipliği yapıyoruz. Biz aynı durumda olsaydık ne yapardık?” dedi.
SOYLU: SURiYE’YE GERi DÖNÜŞLER BAŞLADI
İçişleri Bakanı Soylu da, Zeytindalı operasyonundan sonra dönüşlerin olduğunu, ancak bazı bölgelerde insanların dönecekleri ve ikamet edebilecekleri bir imkanlarının olmadığını, bu nedenle dönüşlerin az olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan da, tümüyle savaş ortamının sonlandırıldığı bölgelerde, terör örgütlerinin giremeyeceği güvenlikli büyük şehirler inşa edilebileceğini vurguladı. İnsanların da böylelikle, daha güvenlikli ve düzgün şehirlerde yaşama imkanı bulabileceklerini ifade etti.
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
Bakanı Soylu’nun, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ve alınan tedbirlerle ilgili verdiği bilginin ardından bir milletvekilinin, hem uyuşturucu, hem de sigara konusunda daha sıkı tedbir alınması gerektiğini söylemesi üzerine Başkan Erdoğan da, “Bu işi sıkı tutmamız gerekir” dedi. Erdoğan’ın talimatıyla ilgili bakanlıkların ortak bir çalışma yapması kararlaştırıldı.
ÇAVUŞOĞLU: AMERiKA MÜNBiÇ’TE AYAK SÜRÜYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, sorun yaşanan ülkelerle tekrar ilişkilerin normalleştirilmesi için yoğun bir görüşme trafiği içinde olduğunu vurgulayarak, dışişleri bakanı ya da özel temsilci gibi muhataplarından 900 kişiyle görüştüğünü, toplantılara katıldığını söyledi.
YAŞANAN SORUN BRUNSON DEĞİL
Çavuşoğlu, “ABD ile yaşanan sorunun kaynağı Brunson olayı değil, esas sorun olan, Amerika’nın YPG’ye desteği ve FETÖ’yü vermemesi” dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Münbiç’te yapılan anlaşmaya rağmen ağırdan aldığını da vurgulayarak, ‘Münbiç’le ilgili anlaşma yapıldı. Eski bakanla imzalamıştık ama yeni bakanla da devam edeceği ifade edildi. Ancak Amerika, Münbiç’te yapması gerekenler konusunda ayak sürüyor, ağırdan alıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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