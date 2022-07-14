15 Temmuz 2016'daki hain darbe planınında yer aldılar, darbe girişimi bertaraf edilince helikopterle Yunanistan'a kaçtılar.

1'i sivil 7'si askeri üniformalı 8 FETÖ'cü eski asker, Dedeağaç Havaalanı'na acil iniş yaptı. Üniformalarındaki rütbelerini sökerek sığınma talebinde bulundu. Türkiye, derhal iadelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de Yunan kanalına verdiği demeçte, dönemin Başbakanı Aleksis Çipras'ın iade için söz verdiğini; ancak bu sözü tutmadığını açıkladı.

Askeri helikopter Türkiye'ye teslim edildi. Ancak Atina, Ankara'nın 8 FETÖ'cü için yaptığı iade talebini yerine getirmedi.

TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan yargısı art arda aldığı skandal kararlarla sığınma hakkı da tanıdığı darbecileri serbest bıraktı, onlara kucak açtı.

Darbecilerin ısrarla korunması Türk-Yunan ilişkilerine gölge düşürdü. Ankara skandal yaklaşıma sert tepki gösterdi.

8 darbecinin yoğun ve maliyetli güvenlik önlemleri ile korunması zaman zaman Yunan basınına konu oldu. FETÖ'cülerin kaldığı yer sır gibi saklansa da 8 darbecinin gizli bir ev ve askeri kışlada kaldığına yönelik haberler yayımlandı.

Hatta Temmuz 2018'de Mati'deki yangın felaketi, darbecilerin bölgeye 2 kilometre mesafedeki askeri merkezde ağırlandığını ortaya çıkardı. Onlarca can kaybına yol açan yangında, tahliye önceliğinin 8 FETÖ'cüye verilmesi kamuoyunda tepkiye yol açtı.

SON 4 YILDA 9 BİN FETÖ'CÜ YUNANİSTAN'DAN İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye, Yunanistan'a kaçan 8 darbeciyi 2019 yılında kırmızı listeye alarak toplam 32 milyon TL ödül koydu.

Yunan "Ta Nea" gazetesinin Nisan 2022'de, darbecilerin avukatlarından birine dayandırdığı haberi dikkati çekti. Gazete, Atina'nın firari FETÖ'cüleri "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle, Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderdiğini yazdı.

Aynı habere göre 2016'dan beri yaklaşık 20 bin FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçtı. Son 4 yılda ise 9 bin FETÖ'cü siyasi sığınma talebinde bulundu.

AVRUPA FETÖ'YE KUCAK AÇTI

Birçok Avrupa ülkesi Türkiye'den kaçan FETÖ üyelerinin sığınağı oldu. Örgüt üyelerinin çoğu Almanya'yı tercih etti.

Kumpas davalarının savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara ile eski subay İlhami Polat gibi isimlerin Almanya'da olduğu biliniyor.

Darbe girişiminden sonra gri ve diplomatik pasaport taşıyan 1200'e yakın FETÖ üyesi de Almanya'ya iltica talebinde bulundu.

130 FETÖ MENSUBUNUN İADESİ İSTENDİ

Almanya'da yaşadığı düşünülen bir başka örgüt üyesi, hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz.

Yine aralarında eski gazetecilerin de olduğu üst düzey 120 FETÖ üyesi Almanya'nın batısındaki bölgelerde Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor.

Ankara bugüne kadar, Berlin'den 130 FETÖ mensubunun resmen iadesini istedi. Ancak Almanya'dan olumlu bir karar çıkmadı.

AKIN İPEK VE TARIK TOROS GİBİ İSİMLER YILLARDIR İNGİLTERE'DE

FETÖ mensuplarının Avrupa'da sığındıkları ülkelerden biri de İngiltere. Örgütün finansörlerinden Akın İpek başta olmak üzere birçok terör örgütü mensubu İngiltere'de.

Ankara, Londra'dan İpek'in iadesini istedi ancak başvuru geri çevrildi.

Aralarında Tarık Toros gibi isimlerin de olduğu birçok örgüt üyesi ülkede kalmaya devam ediyor.

FİRARİ İSİMLER YILLARDIR STOCKHOLM'DE YAŞIYOR

İskandinav ülkeleri de FETÖ militanlarının sığınağı durumunda. Terör örgütü PKK'nın yanı sıra FETÖ üyelerinin de içinde olduğu 73 teröristin İsveç'te olduğu belirlendi.

FETÖ'nün sözde medya sorumlusu, Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Gazetenin eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam ediyor.

FETÖ firarileri Erkam Tufan Aytav ve Levent Kenez de İsveç'e kaçanlardan.

TÜRKİYE KARŞITI PROPAGANDALARA GÖZ YUMULUYOR

Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, FETÖ'nün Balkanlar'da yapılandığı ülkelerin başında geliyor. Pek çok firari FETÖ üyesinin bu ülkelerde saklandığı belirtiliyor.

Avrupa ülkeleri, kaçak FETÖ'cüleri etkinliklere davet edip Türkiye aleyhine propaganda yapmalarına zemin hazırlıyor.