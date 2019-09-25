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''Türkiye dünyanın en cömert ülkesi''

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin 2016 ve 2015’da ikinci, 2014-2013 ve 2012’de ise üçüncü en çok insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek “Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir” dedi. 

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin en çok insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek, “Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir” dedi.Şentop, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen “Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık” temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı’nda Genel Kurula hitap etti. 

YENİDEN ASYA GİRİŞİMİ

Şentop, uluslararası örgütlerin bir kısmının, özellikle de BM’nin, kuruluş amaçlarında öngörülen dünya barışını sağlama misyonunu yerine getirmekten çok uzak olduğunu ifade ederek, Türkiye Başkanı Erdoğan’ın bu durumu “Dünya beşten büyüktür” itirazıyla ifade ettiğini hatırlattı. Uluslararası siyaseti ve küresel dengeleri dinamik ve sahici kurumlarla ele almanın en akılcı yol olduğunun altını çizen Şentop, “Dolayısıyla son yıllarda ivme kazanan parlamenter diplomasi süreçlerini ve parlamentolar arası zirveleri bu açıdan değerlendirmenin önemli ve hayati olduğu kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin, büyük Avrasya coğrafyasında sürmekte olan kapsamlı dönüşüme uygun şekilde “Yeniden Asya” başlığıyla girişim başlattığını anımsatan Şentop, “Bu girişimle, Türkiye, Asya genelinde ortaya çıkan çok yönlü dinamizmden daha iyi ve verimli biçimde yararlanmayı ve buna katkı sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.      

EN ÇOK MÜLTECİ BİZDE

Şentop, “Avrasya Parlamento Başkanları Süreci”ni de bu yeni girişimin, çok taraflı parlamenter boyutlarından biri olarak gördüklerini ve önemsediklerini ifade etti.Dünyada en çok mülteciye evsahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Şentop, “Türkiye, 2016 ve 2015 yıllarında ikinci, 2014-2013 ve 2012’de ise üçüncü en çok insani yardım yapan ülke oldu. Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir. Bu durum, dış politikamızın insani boyutunu ifade eden en güzel sonuçtur” dedi. 

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