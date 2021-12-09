''Türkiye bütün bu konularda dünyaya gerekli mesajları verdi''

TRT Haber 9 Aralık 2021 Perşembe 17:49 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:49

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göreve yeni başlayan Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ı kabulü öncesinde TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

İKİ AYRI DEVLET VURGUSU

Tatar, hiçbir zaman müzakereden kaçmadıklarını hatırlattı, Ada'da iki devletin olduğu vurgusunu yineledi.

Stewart'a ilk olarak Kıbrıs'ın gerçeklerini anlatacağını söyleyen Tatar, "Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul görmesi gerektiğini her vesile ile 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de ilk defa ortaya koyduğum gibi her yerde anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Egemen eşitlik vurgusu yapan Tatar, yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için zeminin doğru inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN TAM DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERMEKTEDİR"

Türkiye'nin KKTC'ye tam desteğinin kendilerine güç verdiğini ifade eden Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana göre gerçekten son yıllarda büyük bir mücadele ortaya konulmuştur ve başta sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve önderliğinde Türk hükümeti ve Türkiye, bütün bu konularda bütün dünyaya da gerekli mesajları da vermektedir."

RUM-YUNAN TARAFININ İDDİALARI

Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'deki haksız iddialarına da değindi.

Bu iddiaların uluslararası hukuk ile bağdaşmadığını söyleyen Tatar, "Bu coğrafyada bizim çok daha fazla söz hakkımızın olması gerektiğini ve bu mavi vatanda bütün bu paylaşım noktasında; esas itibarıyla Rum-Yunan ikilisinin söylediklerinin çoğu bir çığırtkanlıktır, çoğu gerçeklerle bağdaşmayan, alakası olmayan bir takım iddialardır." dedi.

Tatar, 14 Aralık'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile ara bölgede bir görüşme yapacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman görüşmekten ve temastan kaçmadığının altını çizdi.