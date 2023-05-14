Türkiye düşmanı isimden Kılıçdaroğlu'na açık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye düşmanlıklarını her fırsatta açıkça dile getirenler 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayı sürdürüyor.

Bu kervana son olarak Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri de katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJI

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Piri, Kılıçdaroğlu'na başarı dilediği paylaşıma, "Türkiye için çok önemli bir gün, bol şans Kılıçdaroğlu, haydi Türkiye" notunu düştü.

SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA BİLİNİYOR

Terör suçlarından tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve firari Can Dündar'ın yakın dostu olarak bilinen Kati Piri, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin skandal açıklamalarıyla biliniyor.

Her fırsatta Türkiye ve Erdoğan'a nefret kusan Piri, "Brüksel, Erdoğan'ı zayıflatmak için ekonomik gücünü kullanmaya isteksiz olduğunu gösterdi. Avrupa liderleri alternatifinin olmadığını düşünüyor" demiş, Gezi Parkı davasında verilen kararlar üzerinden Türk yargısını ve Erdoğan'ı hedef alarak, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.