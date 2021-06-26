Türkiye düşmanları ve CHP aynı safta! Dikkat çeken isimler

26 Haziran 2021 Cumartesi 08:20 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:20

ABD'de kurulan ve kuruluş bildirgesinde Başkan Erdoğan ile Türk demokrasisini hedef alan "Türkiye Demokrasi Projesi" adlı derneğin kurucuları arasında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir'in olması dikkat çekti. Dernekte Erdemir'le birlikte FETÖ'nün ABD'deki üst düzey isimlerinden Süleyman Özeren, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush da bulunuyor. İstanbul'da önceki gün "Demokrasi Şenliği" adlı etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi dostlarımızla beraber getireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullanması soru işaretleri uyandırırken, söz konusu ifadeler "Türkiye'ye demokrasi getirme" amacıyla kurulduğu ifade edilen ABD'deki Türk Demokrasi Projesi derneğini akıllara getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN PRENSİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ'cü isimlerle birlikte derneğin kurucuları arasında yer alan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir, uzun süredir ABD'de Türkiye karşıtı lobilerle birlikte çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun ilk olağanüstü kongresinde PM listesine seçilen Erdemir, ardından Bursa Milletvekili yapılmıştı. Mart 2015'te "Aileme zaman ayıracağım" diye aday olmayan Erdemir, ABD'ye giderek Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD), 'kıdemli danışmanı' oldu.

KILIÇDAROĞLU'NU FETÖ İLE BULUŞTURMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini, 17/25 Aralık sonrası Amerika'da FETÖ elebaşlarıyla bir araya getiren isim de Aykan Erdemir'di.

'TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIR!'

Firari FETÖ'cü Erdemir, bu yıl başında da Washington merkezli FDD'ye, 'ABD'nin İlgi Alanları' adlı bir rapor hazırlayarak, Türkiye için "bölgesini tehdit eden haydut devlet" ifadesini kullanmıştı. Erdemir, Biden yönetimine "Türkiye'ye karşı cezalandırıcı olun" tavsiyesinde bulunmuştu. Erdemir hakkında ABD'deki Rıza Sarraf kumpas davasına sahte delil göndermekten de yakalama kararı bulunuyor.