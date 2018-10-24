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Türkiye Gençlik Zirvesi 3 Kasım’da toplanacak 

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından 3 Kasım’da Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi’nde “Gençlik ve Sosyal Girişimcilik” temasıyla Türkiye Gençlik Zirvesi düzenlenecek.

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İlk kez gerçekleştirilecek zirveye, Başkan Erdoğan’ın katılması da bekleniyor. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlerin meselelerinin gençler tarafından konuşulması gerektiğine işaret ederek, “Gençlerin sesinin, görüşlerinin, beklentilerinin ilgili taraflarca dinlenmesi ve anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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