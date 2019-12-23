İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9505
  • EURO
    6,6072
  • ALTIN
    283.568
  • BIST100
    112175
Politika

''Türkiye geri adım atmayacak''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak.' dedi.

AA23.12.2019  22:23 - Güncelleme: 23.12.2019  22:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül törenine katıldı.
 
Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:
 
"Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur."

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi
Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi
Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez
O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.