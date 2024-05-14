İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3013
  • EURO
    34,9947
  • ALTIN
    2446.74
  • BIST100
    10173.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük toplantısı
Politika

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük toplantısı

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında düzenlenen toplantıda gümrük ve bölgesel ticarete dair çeşitli konuların ele alındığı bildirildi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 21:58 - Güncelleme:
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük toplantısı
ABONE OL

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyetin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Gümrük Konularında Üçlü Komite Toplantısına katıldığı belirtildi.

Üç ülkeden yetkililerin çeşitli istişarelerde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Gürcistan'a ve Azerbaycan'da Nahçıvan'a açılan gümrük kapılarında geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun etkinliğinin sağlanması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik elektronik bilgi alışverişinin görüşüldüğü toplantı çerçevesinde bölgesel ticaretin ve transit kapasitesinin artırılması konularında görüşmeler gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Üç ülke arasında gümrük konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ikili toplantıların yapıldığı belirtilen açıklamada, Uçarmak'ın Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.