Türkiye, güvenoyu alan Libya Başbakanı Dibeybe ve hükümetini tebrik etti

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:13

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Libya Temsilciler Meclisine sunduğu Ulusal Birlik Hükümetinin 10 Mart 2021 tarihinde güvenoyu almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Dibeybe'yi ve yeni hükümeti tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Birlik Hükümeti ile Libya halkının refahı için kamu hizmetlerinin sunulması başta olmak üzere seçim sürecinin yürütülmesi, kurumların birleştirilmesi ve kapsamlı ulusal uzlaşının sağlanmasını teminen hızlı ve somut adımlar atması temenni edilen açıklamada, "Bu süreçte, yeni Hükümetin yetkilerinin, Libya'nın tüm bölgelerine teşmil edilmesi özellikle önem arz edecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve Libya'daki tüm kesimlere 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimlere kadar Ulusal Birlik Hükümetine demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Libya için destek çağrısı yapılarak, "Türkiye, Libya halkının yanında güçlü şekilde durmaya, refah ve huzur beklentilerinin karşılanması konusunda da her türlü desteği vermeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.